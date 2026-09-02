USA och Iran krigar igen

Det har varit en paus

i kriget mellan USA och Iran.

Men nu attackerar

länderna varandra igen.

Natten till onsdag

bombade USA

flera platser i Iran.

De säger att de

attackerade system

för Irans militärer.

Totalt ska elva personer

ha dött i attackerna.

Fyra av dem dog

när bomber träffade ett bröllop.

Det säger organisationen

Röda halvmånen i Iran.

Iran har svarat med

attacker mot USAs militärer

i bland annat länderna Kuwait,

Jordanien och Bahrain.

De har attackerat

med robotar och drönare.

Attackerna mellan

länderna började i söndags.

Då hade det varit

en paus i kriget

sedan i juli.

8 SIDOR/TT