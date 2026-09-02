Världen

Stora båtar på havet.

Båtar nära den iranska staden Bandar Abbas som blev attackerad av USA natten till onsdag. Foto: Amirhosein Khorgooi/AP/TT

USA och Iran krigar igen

Det har varit en paus
i kriget mellan USA och Iran.
Men nu attackerar
länderna varandra igen.

Natten till onsdag
bombade USA
flera platser i Iran.
De säger att de
attackerade system
för Irans militärer.

Totalt ska elva personer
ha dött i attackerna.
Fyra av dem dog
när bomber träffade ett bröllop.
Det säger organisationen
Röda halvmånen i Iran.

Iran har svarat med
attacker mot USAs militärer
i bland annat länderna Kuwait,
Jordanien och Bahrain.
De har attackerat
med robotar och drönare.

Attackerna mellan
länderna började i söndags.
Då hade det varit
en paus i kriget
sedan i juli.

8 SIDOR/TT

2 september 2026

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1 kommentar
  1. Mia skriver:
    2 september, 2026 kl. 10:21

    Tramp ditt blodsugare sluta kriga.mina fonder rasar på grund av dig.

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