Partiet AFD vann val i Tyskland

Det har varit val

i det tyska området

Sachsen-Anhalt.

Folket röstade om

vilka partier som ska

bestämma i området.

Det gick väldigt bra

för partiet AFD.

De blev det största partiet.

De fick ungefär

44 procent av rösterna.

Men det är inte klart

hur mycket de får bestämma.

De måste samarbeta med

andra partier för att få styra.

AFD är långt till höger i sin politik.

• De är emot invandring

och kritiska mot islam.

• De vill att barnen

lär sig mer ryska i skolorna.

• De vill att Tyskland

är vän med Ryssland.

• De vill stoppa mer vindkraft

och stänga flera kanaler

i radio och tv, public service.

De tyska poliserna

i området Sachsen-Anhalt

säger att AFD är

ett högerextremt parti.

Det har länge varit känsligt

med högerextrema partier i Tyskland.

Det beror på landets historia.

I Tyskland var det högerextrema

nazister som styrde

mellan åren 1933 och 1945.

8 SIDOR/TT