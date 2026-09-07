Världen

En grupp människor ser glada ut. Mannen i mitten längst fram sträcker upp armen och gör en tummen upp.

Politiker i partiet AFD firar efter valet. Foto: Matthias Schrader/AP/TT

Partiet AFD vann val i Tyskland

Det har varit val
i det tyska området
Sachsen-Anhalt.
Folket röstade om
vilka partier som ska
bestämma i området.

Det gick väldigt bra
för partiet AFD.
De blev det största partiet.
De fick ungefär
44 procent av rösterna.

Men det är inte klart
hur mycket de får bestämma.
De måste samarbeta med
andra partier för att få styra.

AFD är långt till höger i sin politik.

• De är emot invandring
och kritiska mot islam.

• De vill att barnen
lär sig mer ryska i skolorna.

• De vill att Tyskland
är vän med Ryssland.

• De vill stoppa mer vindkraft
och stänga flera kanaler
i radio och tv, public service.

De tyska poliserna
i området Sachsen-Anhalt
säger att AFD är
ett högerextremt parti.

Det har länge varit känsligt
med högerextrema partier i Tyskland.
Det beror på landets historia.
I Tyskland var det högerextrema
nazister som styrde
mellan åren 1933 och 1945.

8 SIDOR/TT

7 september 2026

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21 kommentarer
  1. Du gamla du fria... skriver:
    7 september, 2026 kl. 11:04

    Jättebra

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  2. Håkan skriver:
    7 september, 2026 kl. 11:54

    Nej, inte alls bra.
    Varför är de kritiska mot muslimer? Muslimer är vanliga personer med religion precis som kristna.

    Jag röstar inte på de.

    Svara
  3. Sara skriver:
    7 september, 2026 kl. 12:25

    Jag håller med Håkan

    Svara
  4. Päron skriver:
    7 september, 2026 kl. 12:47

    Jag håler ochså med Håkan

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  5. Tino skriver:
    7 september, 2026 kl. 12:55

    Jag bor i Tyskland i Sachsen-Anhalt och jag är övertygad det var en hemsk mörk dag för demoktratin. Jag är chock över valresultatet. Nästa valen i förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern och Berlin vinnas inte AfD hoppas jag innerligt. Tyvärr jag har ett huset och jag kan inte flytta så enkelt. Jag har rädd för nästa 5 året om AfD regering om.

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  6. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    7 september, 2026 kl. 12:58

    I Tyskland bor 3 million Turkar! det är konstigt politik där! vad synd!😔

    Svara
  7. Ok skriver:
    7 september, 2026 kl. 13:10

    Jag förstor varför…så väntar vi på Sverige

    Svara
  8. Micha skriver:
    7 september, 2026 kl. 13:13

    Detta är oroande

    Svara
  9. Vinne skriver:
    7 september, 2026 kl. 13:13

    Varför vara vän med Ryssland efter drönadna med bomberna?????

    Svara
  10. Vinne skriver:
    7 september, 2026 kl. 13:14

    Har vi sånt I Sverige oxå med partier som jobbar i visa städer?

    Svara
  11. Perra skriver:
    7 september, 2026 kl. 13:14

    Människan lär sig ingenting

    Svara
  12. Mel skriver:
    7 september, 2026 kl. 13:39

    1) Det skulle hända också till oss om Sverige röstar till Sverigedemokraterna. Därför ska man INTE RÖSTA DEM. Dem är vänner med Putin, och förstöra landet. Jag bodde själv 20 år i Tyskland. Afd medlemmar är dåliga människorna. De vill kastar ut massa folket i Tyskland, även om dem är redan tyska medborgande.

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  13. Mel skriver:
    7 september, 2026 kl. 13:42

    2) Dem vill lämna EU. Dem vill att människor med funktionsnedsättning ska inte gå i normala skolor som alla andra, eller till normal jobbet. Och AFD bryr sig inte på utländska, fattiga eller sjuka människor. Alla dem ska få ännu mindre pengar och jobba i tvångsarbete, om man är asylsökande eller långt arbetslös. .

    Svara
  14. Mel skriver:
    7 september, 2026 kl. 13:42

    3) AFD och SD är ingen vänliga partierna. Dem är farliga för hela landet. SD vill att Sverige bli ännu sämmre.Du får INTE mer pengar, om massa utländska blev utkastat och måste lämna landet.Det är vi alla i Sverige som ska lider. Därför rösta man inte på SD

    Svara
  15. Inte helt korret skriver:
    7 september, 2026 kl. 14:20

    Ni skriver inte helt korrekt om det som partiet säger att de vill:
    – De vill bara ha invandrare som bidrar till landets utveckling och inte lever på bidrag.
    – De vill inte att barnen ska lära sig mer ryska. Det ska finnas möjligheten att lära sig ryska. Stor skillnad.

    Svara
  16. Otto skriver:
    7 september, 2026 kl. 14:29

    Gans gross!

    Svara
  17. En mamma till många barn skriver:
    7 september, 2026 kl. 15:35

    Utlänningar är avundsjuka på svenskarna och vill ha samma standard.
    Och är emot allt som kan försämra för dem.
    Om svenskarna blir i minoritet rör dem inte i ryggen. Och de kanske vill ta över här.
    Om Sverige och andra länder i Västvärlden inte ser upp, så förlorar vi våra kristna länder.

    Svara
  18. Läs på innan ni yttrar er. Du vet ingenting broder. skriver:
    7 september, 2026 kl. 15:40

    Islam är raka motsatsen till kristendomen.
    Vet du inte om att muslimer bränner ner kyrkor, slaktar urbefolkningen, våldtar och
    plundrar i mängd i Afrika. Läs Koranen. De hatar alla otrogna och de har svärd på sina loggor, MB bl a. Vad tror du det betyder?

    Svara
  19. Du tycker precis som jag, men låtsats något annat. Kata inte sten…. skriver:
    7 september, 2026 kl. 15:57

    Vill du själv ha in horder av invandrare i ditt land som bara kritiserar Sverige?
    Eller bara kommer dit för att utnyttja välfärden?
    Eller vägrar att lämna landet när de inte får vara kvar längre?
    Eller horder av klaner och gängkriminella som äter sig in i hela samhällsstrukturen?
    Som våldtar t o m våra äldre och skrämmer oss genom våld?

    Svara
  20. Göran skriver:
    7 september, 2026 kl. 16:37

    AfD liknar Sverigedemokraterna.

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  21. Liam skriver:
    7 september, 2026 kl. 17:30

    Det är inte Ryssland, som hotar mänskligheten.

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