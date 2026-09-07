Världen
Politiker i partiet AFD firar efter valet. Foto: Matthias Schrader/AP/TT
Partiet AFD vann val i Tyskland
Det har varit val
i det tyska området
Sachsen-Anhalt.
Folket röstade om
vilka partier som ska
bestämma i området.
Det gick väldigt bra
för partiet AFD.
De blev det största partiet.
De fick ungefär
44 procent av rösterna.
Men det är inte klart
hur mycket de får bestämma.
De måste samarbeta med
andra partier för att få styra.
AFD är långt till höger i sin politik.
• De är emot invandring
och kritiska mot islam.
• De vill att barnen
lär sig mer ryska i skolorna.
• De vill att Tyskland
är vän med Ryssland.
• De vill stoppa mer vindkraft
och stänga flera kanaler
i radio och tv, public service.
De tyska poliserna
i området Sachsen-Anhalt
säger att AFD är
ett högerextremt parti.
Det har länge varit känsligt
med högerextrema partier i Tyskland.
Det beror på landets historia.
I Tyskland var det högerextrema
nazister som styrde
mellan åren 1933 och 1945.
8 SIDOR/TT
7 september 2026
Jättebra
Nej, inte alls bra.
Varför är de kritiska mot muslimer? Muslimer är vanliga personer med religion precis som kristna.
Jag röstar inte på de.
Jag håller med Håkan
Jag håler ochså med Håkan
Jag bor i Tyskland i Sachsen-Anhalt och jag är övertygad det var en hemsk mörk dag för demoktratin. Jag är chock över valresultatet. Nästa valen i förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern och Berlin vinnas inte AfD hoppas jag innerligt. Tyvärr jag har ett huset och jag kan inte flytta så enkelt. Jag har rädd för nästa 5 året om AfD regering om.
I Tyskland bor 3 million Turkar! det är konstigt politik där! vad synd!😔
Jag förstor varför…så väntar vi på Sverige
Detta är oroande
Varför vara vän med Ryssland efter drönadna med bomberna?????
Har vi sånt I Sverige oxå med partier som jobbar i visa städer?
Människan lär sig ingenting
1) Det skulle hända också till oss om Sverige röstar till Sverigedemokraterna. Därför ska man INTE RÖSTA DEM. Dem är vänner med Putin, och förstöra landet. Jag bodde själv 20 år i Tyskland. Afd medlemmar är dåliga människorna. De vill kastar ut massa folket i Tyskland, även om dem är redan tyska medborgande.
2) Dem vill lämna EU. Dem vill att människor med funktionsnedsättning ska inte gå i normala skolor som alla andra, eller till normal jobbet. Och AFD bryr sig inte på utländska, fattiga eller sjuka människor. Alla dem ska få ännu mindre pengar och jobba i tvångsarbete, om man är asylsökande eller långt arbetslös. .
3) AFD och SD är ingen vänliga partierna. Dem är farliga för hela landet. SD vill att Sverige bli ännu sämmre.Du får INTE mer pengar, om massa utländska blev utkastat och måste lämna landet.Det är vi alla i Sverige som ska lider. Därför rösta man inte på SD
Ni skriver inte helt korrekt om det som partiet säger att de vill:
– De vill bara ha invandrare som bidrar till landets utveckling och inte lever på bidrag.
– De vill inte att barnen ska lära sig mer ryska. Det ska finnas möjligheten att lära sig ryska. Stor skillnad.
Gans gross!
Utlänningar är avundsjuka på svenskarna och vill ha samma standard.
Och är emot allt som kan försämra för dem.
Om svenskarna blir i minoritet rör dem inte i ryggen. Och de kanske vill ta över här.
Om Sverige och andra länder i Västvärlden inte ser upp, så förlorar vi våra kristna länder.
Islam är raka motsatsen till kristendomen.
Vet du inte om att muslimer bränner ner kyrkor, slaktar urbefolkningen, våldtar och
plundrar i mängd i Afrika. Läs Koranen. De hatar alla otrogna och de har svärd på sina loggor, MB bl a. Vad tror du det betyder?
Vill du själv ha in horder av invandrare i ditt land som bara kritiserar Sverige?
Eller bara kommer dit för att utnyttja välfärden?
Eller vägrar att lämna landet när de inte får vara kvar längre?
Eller horder av klaner och gängkriminella som äter sig in i hela samhällsstrukturen?
Som våldtar t o m våra äldre och skrämmer oss genom våld?
AfD liknar Sverigedemokraterna.
Det är inte Ryssland, som hotar mänskligheten.