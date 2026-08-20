Minst tolv döda i Kiev

Ryssland har attackerat

Ukrainas huvudstad Kiev.

Det har de gjort nästan

varje natt den senaste tiden.

Minst tolv människor dog

i en attack natten

mot torsdag.

Över 30 blev skadade.

Flera hem, lager och sjukhus

blev skadade i attacken.

På fredag ska Ukraina

ha en dag för sorg.

De ska tänka på de döda.

Den senaste tiden

har även Ukraina

ökat sina attacker

mot Ryssland.

Natten mot torsdag

sköt Ukraina ungefär

250 drönare mot Ryssland.

8 SIDOR/TT