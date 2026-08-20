Världen
Ett område i Kiev som blev träffat av Rysslands attacker. Foto: Francisco Seco/AP/TT
Minst tolv döda i Kiev
Ryssland har attackerat
Ukrainas huvudstad Kiev.
Det har de gjort nästan
varje natt den senaste tiden.
Minst tolv människor dog
i en attack natten
mot torsdag.
Över 30 blev skadade.
Flera hem, lager och sjukhus
blev skadade i attacken.
På fredag ska Ukraina
ha en dag för sorg.
De ska tänka på de döda.
Den senaste tiden
har även Ukraina
ökat sina attacker
mot Ryssland.
Natten mot torsdag
sköt Ukraina ungefär
250 drönare mot Ryssland.
8 SIDOR/TT
20 augusti 2026
keiv my ahh ling gang gulli
., hur kan man säga någonting sådant. folk har dött.
8 sidor om du ser detta så bryter jag inte mot några regler
A folt dör varenda dag och det finns inget vi kan göra mot det. Så alla som dör ger jag för givet.