Ingrid Dalén är död.

Hon blev 103 år.

Hon fick idén som gjorde

att 8 Sidor startade.

Ingrid Dalén kämpade hela livet

för rättvisa för personer

med funktionsnedsättningar.

Hon skrev bland annat

till politikerna i riksdagen

och berättade att det

behövdes en tidning

på lättläst svenska.

Alla har rätt

att kunna läsa nyheter.

Men de vanliga tidningarna

är för svåra för många.

Politikerna lyssnade.

År 1984 började 8 Sidor

komma ut.

Nu har tidningen

funnits i 41 år.

8 Sidor träffade Ingrid Dalén

året då tidningen

fyllde 40 år.

Ingrid Dalén sa då

att mycket blivit bättre

för personer med

funktionsnedsättningar.

Men mer behöver ändras

om det ska bli rättvist

för alla.

– Det borde stå i lagen

att personer med

funktionsnedsättningar

ska ha rätt till stöd

för att läsa nyheter och böcker,

sa hon till 8 Sidor.

8 Sidor minns Ingrid Dalén

med stor tacksamhet.

Vi är mycket glada

att hon ordnade

så att 8 Sidor började komma ut.

Vi ska fortsätta kämpa

för alla människors rätt

att få nyheter på de sätt de behöver.

MARIE HILLBLOM

chefredaktör för 8 Sidor