8 Sidor
Ingrid Dalén fick idén som sedan blev 8 Sidor. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor
Ingrid Dalén är död
Ingrid Dalén är död.
Hon blev 103 år.
Hon fick idén som gjorde
att 8 Sidor startade.
Ingrid Dalén kämpade hela livet
för rättvisa för personer
med funktionsnedsättningar.
Hon skrev bland annat
till politikerna i riksdagen
och berättade att det
behövdes en tidning
på lättläst svenska.
Alla har rätt
att kunna läsa nyheter.
Men de vanliga tidningarna
är för svåra för många.
Politikerna lyssnade.
År 1984 började 8 Sidor
komma ut.
Nu har tidningen
funnits i 41 år.
8 Sidor träffade Ingrid Dalén
året då tidningen
fyllde 40 år.
Ingrid Dalén sa då
att mycket blivit bättre
för personer med
funktionsnedsättningar.
Men mer behöver ändras
om det ska bli rättvist
för alla.
– Det borde stå i lagen
att personer med
funktionsnedsättningar
ska ha rätt till stöd
för att läsa nyheter och böcker,
sa hon till 8 Sidor.
8 Sidor minns Ingrid Dalén
med stor tacksamhet.
Vi är mycket glada
att hon ordnade
så att 8 Sidor började komma ut.
Vi ska fortsätta kämpa
för alla människors rätt
att få nyheter på de sätt de behöver.
MARIE HILLBLOM
chefredaktör för 8 Sidor
3 december 2025
❤
Jag är mycket tacksam till 8sidor och likande saker. De öpponar en fönster till sveriges samhälle för invandare som jag.