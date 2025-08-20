8 Sidor
Sean Deacon läser böcker, tidningar och på internet. Det berättade han för Anton Andersson från 8 Sidor och Maria Ramdén från LL-förlaget. Foton: Marie Hillblom/8 Sidor
8 Sidor och LL-förlaget visade tidningar och böcker på Skansen.
Elinor Gaugl-Wikström tycker om att läsa böcker.
Benita Andersson, Mikaela Bergström, Caroline Flodin och Marika Lang läser 8 Sidor på sin dagliga verksamhet.
Ann Göransson tycker om att läsa böcker.
Susanna Jaagu har varit med och skrivit böcker på lättläst svenska.
Många olika sätt att läsa
Vad läser du?
Läser du tidningar,
böcker eller på internet?
Det frågade 8 Sidor
på tisdagen.
Då var vi
på Skansen i Stockholm.
Vi visade 8 Sidors
lättlästa nyheter.
De går att läsa både på internet
och som papperstidning.
LL-förlaget visade lättlästa böcker.
Många svarade vad de läser.
Ungefär lika många säger
att de läser tidningar
som böcker och på internet.
– Jag läser böcker,
tidningar och på internet.
Jag läser för att få
tiden att gå.
Jag tycker bäst om
att läsa om bussar.
Det säger Sean Deacon.
– Jag läser lättlästa texter
som inte är så långa.
Annars tröttnar jag.
Men jag älskar att läsa.
Det säger Elinor Gaugl-Wikström.
– Vi läser 8 Sidor
som papperstidning
så vi vet vad
som händer i världen.
Det säger Benita Andersson,
Mikaela Bergström,
Caroline Flodin och Marika Lang.
De jobbar på hunddagiset Trofast
som är en daglig verksamhet.
Susanna Jaagu tycker om lättläst.
– Det är många som behöver
lättläst för att förstå.
Svårläst blir jobbigt
för mitt huvud, säger hon.
Hon läser böcker,
nyheter i 8 Sidors app
och andra texter på internet.
Hon har varit med och skrivit
tre lättlästa böcker om hbtq
och personer med intellektuella
funktionsnedsättningar, IF.
– Det är de första böckerna
på lättläst om hur det är
att leva för hbtq-personer
med IF, säger Susanna Jaagu.
Ann Göransson läser gärna böcker.
Hon lånar dem på biblioteket.
Det är gratis.
– Jag läser roliga böcker.
Och böcker som berättar
om vad jag
som har en funktionsnedsättning
har rätt till, säger hon.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
20 augusti 2025