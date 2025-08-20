Många olika sätt att läsa

Vad läser du?

Läser du tidningar,

böcker eller på internet?

Det frågade 8 Sidor

på tisdagen.

Då var vi

på Skansen i Stockholm.

Vi visade 8 Sidors

lättlästa nyheter.

De går att läsa både på internet

och som papperstidning.

LL-förlaget visade lättlästa böcker.

Många svarade vad de läser.

Ungefär lika många säger

att de läser tidningar

som böcker och på internet.

– Jag läser böcker,

tidningar och på internet.

Jag läser för att få

tiden att gå.

Jag tycker bäst om

att läsa om bussar.

Det säger Sean Deacon.

– Jag läser lättlästa texter

som inte är så långa.

Annars tröttnar jag.

Men jag älskar att läsa.

Det säger Elinor Gaugl-Wikström.

– Vi läser 8 Sidor

som papperstidning

så vi vet vad

som händer i världen.

Det säger Benita Andersson,

Mikaela Bergström,

Caroline Flodin och Marika Lang.

De jobbar på hunddagiset Trofast

som är en daglig verksamhet.

Susanna Jaagu tycker om lättläst.

– Det är många som behöver

lättläst för att förstå.

Svårläst blir jobbigt

för mitt huvud, säger hon.

Hon läser böcker,

nyheter i 8 Sidors app

och andra texter på internet.

Hon har varit med och skrivit

tre lättlästa böcker om hbtq

och personer med intellektuella

funktionsnedsättningar, IF.

– Det är de första böckerna

på lättläst om hur det är

att leva för hbtq-personer

med IF, säger Susanna Jaagu.

Ann Göransson läser gärna böcker.

Hon lånar dem på biblioteket.

Det är gratis.

– Jag läser roliga böcker.

Och böcker som berättar

om vad jag

som har en funktionsnedsättning

har rätt till, säger hon.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

FRÅGA Vad läser du? Böcker

Tidningar

Internet Se hur andra har röstat