8 Sidor
Här är två som läser 8 Sidors papperstidning. Foto: Apelöga
Läsarna gillar 8 Sidor
Ni läsare gillar 8 Sidor.
Det visar en undersökning
om 8 Sidors papperstidning
som vi har gjort.
Tack för att du har svarat!
Det hjälper oss.
Vi skickade ut
frågorna i våras.
Nu är svaren klara.
De allra flesta av er
säger att ni är nöjda
med tidningen.
Många säger att 8 Sidor
är så nära en perfekt
lättläst nyhetstidning
som det går att komma.
Tack! Det gör oss glada.
Fler än hälften svarar att ni
läser nästan allt i tidningen.
De flesta av er
läser 8 Sidor hemma.
Men många läser
på jobbet eller i skolan.
Ni säger att tidningen
är lätt att läsa.
Texterna är lagom långa.
Bokstäverna är lagom stora.
Bilderna hjälper till
för att förstå nyheterna.
Ni säger att ni
är mest intresserade av
att läsa nyheter om Sverige.
Många vill också läsa
nyheter om världen.
Flera av er säger att ni
tycker att det är jobbigt
att många nyheter är hemska.
De handlar ofta om våld.
Vi lyssnar på det
och försöker ha med
fler glada och positiva
nyheter i 8 Sidor.
Men vi måste berätta
om det jobbiga också.
Många tycker om
att läsa sidan Vardags.
Där handlar texterna
ofta om det vanliga livet.
Många tycker om
korsordet i papperstidningen
och tävlingen Nyhetsfrågan.
De fortsätter vi förstås med.
Här på sajten kan du
göra 8 frågor varje vecka.
I år har 8 Sidor funnits i 41 år.
8 Sidor fortsätter att komma ut
en gång i veckan som papperstidning.
Här på sajten 8sidor.se
kan du läsa nya nyheter varje vardag.
Du behöver inte betala eller logga in.
Och du kan lyssna på alla texter.
MARIE HILLBLOM
8 Sidors chefredaktör
och ansvariga utgivare
Vilka nyheter läser du helst?
Berätta gärna i en kommentar.
7 november 2025
Jag läser så mycket jag orkar-men det stressar mig sista tiden! Hela mitt föreställning om bra Sverige ramlade och jag vet inte hur länge vill jag fortsätta!!! Situation är allvarligt! Det är tur att idag är det fredag-imorgon jag läser den tjeckiska nyheterna! Men tack för er arbete!!!😔
Tack för dina kommentarer Milena!
Hälsningar 8 Sidor
8 sidor är jättebra fast jag kunde inte svara på frågorna men ändå ni är superbra!!!!!!!!
Jag tackar också och trevlig helg!!!🙂
Jag gillar åtta sidor! En bra tidning och hemsida! 😊👍
8 sidor där det finns app med 8 sidor som kan ladda ner det finns mer läsa där ni är bäst på Aftonbladet och Expressen är inte gratis att läsa se upp för lock priser av e-tidningar