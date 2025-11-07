Läsarna gillar 8 Sidor

Ni läsare gillar 8 Sidor.

Det visar en undersökning

om 8 Sidors papperstidning

som vi har gjort.

Tack för att du har svarat!

Det hjälper oss.

Vi skickade ut

frågorna i våras.

Nu är svaren klara.

De allra flesta av er

säger att ni är nöjda

med tidningen.

Många säger att 8 Sidor

är så nära en perfekt

lättläst nyhetstidning

som det går att komma.

Tack! Det gör oss glada.

Fler än hälften svarar att ni

läser nästan allt i tidningen.

De flesta av er

läser 8 Sidor hemma.

Men många läser

på jobbet eller i skolan.

Ni säger att tidningen

är lätt att läsa.

Texterna är lagom långa.

Bokstäverna är lagom stora.

Bilderna hjälper till

för att förstå nyheterna.

Ni säger att ni

är mest intresserade av

att läsa nyheter om Sverige.

Många vill också läsa

nyheter om världen.

Flera av er säger att ni

tycker att det är jobbigt

att många nyheter är hemska.

De handlar ofta om våld.

Vi lyssnar på det

och försöker ha med

fler glada och positiva

nyheter i 8 Sidor.

Men vi måste berätta

om det jobbiga också.

Många tycker om

att läsa sidan Vardags.

Där handlar texterna

ofta om det vanliga livet.

Många tycker om

korsordet i papperstidningen

och tävlingen Nyhetsfrågan.

De fortsätter vi förstås med.

Här på sajten kan du

göra 8 frågor varje vecka.

I år har 8 Sidor funnits i 41 år.

8 Sidor fortsätter att komma ut

en gång i veckan som papperstidning.

Här på sajten 8sidor.se

kan du läsa nya nyheter varje vardag.

Du behöver inte betala eller logga in.

Och du kan lyssna på alla texter.

MARIE HILLBLOM

8 Sidors chefredaktör

och ansvariga utgivare

Vilka nyheter läser du helst?

Berätta gärna i en kommentar.