En bur med kräftor i hänger i ett snöre vid en båt.

En bur med kräftor. Foto: Christine Olsson/TT

Kräftorna var vår skatt

Månaden augusti
betyder kräftor för mig.
Numera köper jag
de små djuren i affären.
Men när jag var barn
fiskade jag kräftor.
Det var bland det roligaste
jag visste.

Jag fick följa med
mina farbröder.
Vi rodde ut på sjön
i en liten båt.

Det var ofta tidigt
på morgonen.
Allt var tyst och stilla.
Och lite hemligt.

Vi viskade till varandra
så att ingen skulle höra
om vi fick mycket kräftor.
Då kanske någon annan
tog vår plats nästa gång.

Jag satt längst bak
och drog upp burarna.
De hade legat
på botten hela natten.

Vissa burar var fulla
av de svarta krypen.
Det var som  att vinna på lotteri.
Vi nickade glatt
till varandra och tömde
dem i en hink.

När vi kom i land
fick jag bära hinken.
Men jag fick inte visa
för någon hur många
kräftor vi fångat.
De var vår hemliga skatt.

LARS SJÖSTEDT

Lars Sjöstedt

26 augusti 2025

