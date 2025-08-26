Kräftorna var vår skatt

Månaden augusti

betyder kräftor för mig.

Numera köper jag

de små djuren i affären.

Men när jag var barn

fiskade jag kräftor.

Det var bland det roligaste

jag visste.

Jag fick följa med

mina farbröder.

Vi rodde ut på sjön

i en liten båt.

Det var ofta tidigt

på morgonen.

Allt var tyst och stilla.

Och lite hemligt.

Vi viskade till varandra

så att ingen skulle höra

om vi fick mycket kräftor.

Då kanske någon annan

tog vår plats nästa gång.

Jag satt längst bak

och drog upp burarna.

De hade legat

på botten hela natten.

Vissa burar var fulla

av de svarta krypen.

Det var som att vinna på lotteri.

Vi nickade glatt

till varandra och tömde

dem i en hink.

När vi kom i land

fick jag bära hinken.

Men jag fick inte visa

för någon hur många

kräftor vi fångat.

De var vår hemliga skatt.

LARS SJÖSTEDT