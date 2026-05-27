Jag vet hur det går i VM i fotboll

Snart är det VM

i fotboll för herrar.

Flera svenska artister

verkar tycka att det är deras tur

att göra Sveriges låt till VM.

Det har kommit minst fem låtar.

Men jag saknar fantasin.

Allt känns gammalt.

Thomas Stenström

har gjort en av låtarna.

Men han har använt

en av sina gamla melodier.

Magnus Uggla

tog en flera år gammal låt

som egentligen var tänkt till ett EM.

Han har dessutom redan gjort

en låt till ett tidigare mästerskap.

Det har även Markoolio gjort.

Den hette In med bollen.

Nu använder han den gamla

melodin i sin nya låt.

Brandsta city släckers

tog sin låt från

Melodifestivalen

och bara bytte text.

Barnen till artisterna

i gruppen GES

tog den gamla låten

När vi gräver guld i USA

och ändrade texten.

Den stora låten till VM

är från artisten Shakira.

Hon har redan gjort

en låt till VM år 2010.

Det hade kanske varit roligare

om någon annan artist

hade fått chansen.

Jag tror den här dåliga fantasin

kommer fortsätta i VM.

Därför kommer det sluta

som det gjorde senast

när det var VM för herrar i USA.

Det blir brons till Sverige.