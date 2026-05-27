Krönika
Sveriges lag i fotboll. Foto: Pontus Lundahl/TT
Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt är barn till artisterna i gruppen GES. Foto: Jessica Gow/TT
Jag vet hur det går i VM i fotboll
Snart är det VM
i fotboll för herrar.
Flera svenska artister
verkar tycka att det är deras tur
att göra Sveriges låt till VM.
Det har kommit minst fem låtar.
Men jag saknar fantasin.
Allt känns gammalt.
Thomas Stenström
har gjort en av låtarna.
Men han har använt
en av sina gamla melodier.
Magnus Uggla
tog en flera år gammal låt
som egentligen var tänkt till ett EM.
Han har dessutom redan gjort
en låt till ett tidigare mästerskap.
Det har även Markoolio gjort.
Den hette In med bollen.
Nu använder han den gamla
melodin i sin nya låt.
Brandsta city släckers
tog sin låt från
Melodifestivalen
och bara bytte text.
Barnen till artisterna
i gruppen GES
tog den gamla låten
När vi gräver guld i USA
och ändrade texten.
Den stora låten till VM
är från artisten Shakira.
Hon har redan gjort
en låt till VM år 2010.
Det hade kanske varit roligare
om någon annan artist
hade fått chansen.
Jag tror den här dåliga fantasin
kommer fortsätta i VM.
Därför kommer det sluta
som det gjorde senast
när det var VM för herrar i USA.
Det blir brons till Sverige.
27 maj 2026
😍omg-jag minns nu när jag läste din text låt från Karel Gott: DAM DELOVOU RANU…
Vad kul! Är det en låt om fotboll?
/Hälsningar från Martin
jag hoppas polen vinner
om ej sveruge vinner så vill jag att portugal ska vinna eller brazil för neymar och ronaldo cr7 n10 🥳🥳🥳