Krönika

En bild tagen ovanifrån över staden. Flera stora hus syns.

Staden Umeå. Foto: TT

Nu börjar det nya för många

Nu är sommarlovet slut.
Nu är semestrarna slut.

Nu börjar en ny termin
i skolan för många.
Eller kanske ett nytt jobb
för den som arbetar.

Efter sommaren
är det ofta början
på något nytt.
För många
och på olika vis.

För exakt 30 år sedan
började jag studera i Umeå
efter ett långt sommarlov.

Jag kom till en ny stad.
Det var ovant.

Men jag mötte nya vänner.
Jag fick lära mig nya saker.
Jag utbildade mig till journalist.
Det nya blev bra!
Annars hade jag aldrig
fått chansen att jobba
på 8 Sidor.

Nu har jag skjutsat
mitt äldsta barn
till samma stad.
Han ska börja studera
efter ett långt sommarlov.

Det är början på något nytt.
För honom.
Och för mig.

I mitt hem blir vi nu
en mindre.
Det är ovant att bo
utan ett barn.

Men det blir bra!
Det är som det ska.
Det är början
på något nytt.

Marie Hillblom

12 augusti 2025

