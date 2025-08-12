Nu börjar det nya för många

Nu är sommarlovet slut.

Nu är semestrarna slut.

Nu börjar en ny termin

i skolan för många.

Eller kanske ett nytt jobb

för den som arbetar.

Efter sommaren

är det ofta början

på något nytt.

För många

och på olika vis.

För exakt 30 år sedan

började jag studera i Umeå

efter ett långt sommarlov.

Jag kom till en ny stad.

Det var ovant.

Men jag mötte nya vänner.

Jag fick lära mig nya saker.

Jag utbildade mig till journalist.

Det nya blev bra!

Annars hade jag aldrig

fått chansen att jobba

på 8 Sidor.

Nu har jag skjutsat

mitt äldsta barn

till samma stad.

Han ska börja studera

efter ett långt sommarlov.

Det är början på något nytt.

För honom.

Och för mig.

I mitt hem blir vi nu

en mindre.

Det är ovant att bo

utan ett barn.

Men det blir bra!

Det är som det ska.

Det är början

på något nytt.