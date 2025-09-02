Krönika

En tågvagn som det står liggvagn på.

Ett tåg. Bilden är gammal. Foto: Pontus Lundahl/TT

Jag kände mig dum som tåget

Jag åkte tåg
till Frankrike i somras.
Det är ju smart att åka tåg.
Det är bättre för klimatet
än att flyga eller ta bilen,
till exempel.

Först åkte jag på natten
från Malmö till staden
Hamburg i Tyskland.
Men det gick dåligt.
Tåget kom fram
tre timmar för sent.
Tre timmar!

Då hade nästa tåg till
Frankrike redan åkt.

I stället fick jag
leta efter andra tåg.
Och köpa nya biljetter.
Det var svårt.
Många tåg var redan fulla.

Jag fick byta tåg
flera gånger.
På ett ställe var jag tvungen
att springa för att hinna med.
På ett annat ställe
fick jag vänta länge.

Nästan alla tåg kom
fram lite för sent.

När jag kom fram till
den lilla staden i Frankrike
var det natt.
Och jag var jättetrött.

Det kändes inte längre
så smart att åka tåg.

Det finns en gammal
mening i Sverige om tåg,
Dum som tåget.
Så kände jag mig
när jag kom fram
efter en mycket jobbig resa.

Lars Sjöstedt

2 september 2025

2 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    2 september, 2025 kl. 15:58

    uf!

  2. Bebi Peggy skriver:
    2 september, 2025 kl. 20:28

    Tåget till Kristianstad krånglade två gånger när jag reste idag. Ena stunden stod tåget stilla utanför en åker i säkert tio minuter. Det var tåget som körde framför det tåg som jag åkte med som hade fått ett fel.

