Jag kände mig dum som tåget

Jag åkte tåg

till Frankrike i somras.

Det är ju smart att åka tåg.

Det är bättre för klimatet

än att flyga eller ta bilen,

till exempel.

Först åkte jag på natten

från Malmö till staden

Hamburg i Tyskland.

Men det gick dåligt.

Tåget kom fram

tre timmar för sent.

Tre timmar!

Då hade nästa tåg till

Frankrike redan åkt.

I stället fick jag

leta efter andra tåg.

Och köpa nya biljetter.

Det var svårt.

Många tåg var redan fulla.

Jag fick byta tåg

flera gånger.

På ett ställe var jag tvungen

att springa för att hinna med.

På ett annat ställe

fick jag vänta länge.

Nästan alla tåg kom

fram lite för sent.

När jag kom fram till

den lilla staden i Frankrike

var det natt.

Och jag var jättetrött.

Det kändes inte längre

så smart att åka tåg.

Det finns en gammal

mening i Sverige om tåg,

Dum som tåget.

Så kände jag mig

när jag kom fram

efter en mycket jobbig resa.