Det spanska ordet för oliver

En gång var jag

och min fru i Spanien.

Vi satt utomhus på ett kafé.

Vi blev väldigt sugna på oliver.

Gud så gott.

Vi måste ha oliver.

Vi försökte säga till

servitören vad vi ville ha.

Han förstod inte.

Vi tänkte att det

måste heta ungefär oliver.

För så är det på många språk.

På franska, italienska,

engelska, finska och ryska.

Vi sa: Oliver, por favor.

Olivas. Olivos. Olives.

Allt möjligt sa vi,

som liknade ordet oliver.

Servitören förstod ändå inte.

Vi hade inga mobiler med oss.

Inte heller någon liten bok

med spanska ord.

Därför kunde vi inte kolla

vad oliver heter på spanska.

Så det slutade med att vi

aldrig fick några oliver.

Tråkigt! Vi som var så sugna.

Senare kollade vi upp

vad oliver heter på spanska.

Ordet är aceitunas.

Väldigt olikt ordet oliv.

Varför är det så?

Jo, tydligen kommer

aceitunas från det arabiska

ordet för oliver som är zaytun.

Och varför har spanskan det ordet?

Jo, för att det arabiska folket

morerna bestämde i Spanien

för tusen år sedan.

Tack vare det här fick jag lära

mig mer om Spaniens historia.

Och jag kommer aldrig glömma

vad oliver heter på spanska.