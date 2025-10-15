Krönika
Oliver heter aceitunas på spanska. Foto: Johan Nilsson/TT
Det spanska ordet för oliver
En gång var jag
och min fru i Spanien.
Vi satt utomhus på ett kafé.
Vi blev väldigt sugna på oliver.
Gud så gott.
Vi måste ha oliver.
Vi försökte säga till
servitören vad vi ville ha.
Han förstod inte.
Vi tänkte att det
måste heta ungefär oliver.
För så är det på många språk.
På franska, italienska,
engelska, finska och ryska.
Vi sa: Oliver, por favor.
Olivas. Olivos. Olives.
Allt möjligt sa vi,
som liknade ordet oliver.
Servitören förstod ändå inte.
Vi hade inga mobiler med oss.
Inte heller någon liten bok
med spanska ord.
Därför kunde vi inte kolla
vad oliver heter på spanska.
Så det slutade med att vi
aldrig fick några oliver.
Tråkigt! Vi som var så sugna.
Senare kollade vi upp
vad oliver heter på spanska.
Ordet är aceitunas.
Väldigt olikt ordet oliv.
Varför är det så?
Jo, tydligen kommer
aceitunas från det arabiska
ordet för oliver som är zaytun.
Och varför har spanskan det ordet?
Jo, för att det arabiska folket
morerna bestämde i Spanien
för tusen år sedan.
Tack vare det här fick jag lära
mig mer om Spaniens historia.
Och jag kommer aldrig glömma
vad oliver heter på spanska.
15 oktober 2025