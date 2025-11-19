Krönika
En katt som ser sur ut. Foto: Richard Vogel/AP/TT
Mitt naturligt sura ansikte
Jag läste en intervju
med en kille.
Han sa så här:
Att prata är inte bara
att säga ord.
Jag tror han menar
att vi pratar på flera sätt.
Vi visar vad vi känner
med hur vi rör på kroppen
och hur vi ser ut i ansiktet.
Det håller jag med om.
Jag har märkt det
hos mig själv.
Jag skulle säga att jag
är en glad person.
Oftast är jag på bra humör.
Men nyligen
tittade jag i spegeln.
Jag märkte att jag
såg väldigt sur ut.
Jag var glad inuti.
Men jag såg sur ut.
Åh nej, tänkte jag.
Jag har resting bitch face.
Det är engelska.
Det finns tyvärr inget bra
uttryck på svenska.
Men det handlar om
att ditt naturliga ansikte
ser surt ut.
Även om du
känner dig glad inuti.
Jag har ett naturligt
surt ansikte.
Det finns motsatsen också.
Människor som går runt
och ler hela tiden.
Men inuti är de arga.
Någon sådan har du
säkert träffat.
Kanske har du själv
ett ansikte som visar
en annan känsla
än den du känner inuti.
19 november 2025
Hej Martin-vilket horoskop du är? Jag ser kanske konstigt ut nu-men med mina smärtor och många år som jag bara gråter man kan förvänta sig det…men de som känner mig vet att jag är snäll människa…🙂😊
Alla är sura idag -tyvärr!!! När jag träffade min man så han var som artist-ett stor leende-vacker ung man -väldigt atraktivt…🥰😎
Hej Luisa!
Jag är oftast glad!
Men tyvärr ser jag sur ut ändå.
Jag kanske måste anstränga mig och le mera?
Din man verkar härlig!
Vänliga hälsningar från Martin
HM! Vilket horoskop du är? De som har RH+är gladare men de som har RH- är ofta ledsna! Men vår inställning till livet är viktigt och omgivning och annat-jag har blodgrupp A RH-…så jag är ofta ledsen men min man har B RH+ så han är positiv-bara ibland lider han av ångest…
Jag är vattuman.
Men det spelar det någon roll
för hur mitt ansikte ser ut?
/Martin på 8 Sidor
Jag läste att grupp B är den som gör att man snabbast återhämtar sig från sjukdom…vad synd…jag tycker det är bra om folk lee eller skrattar och ser ut glada-men sådana bor inte i Sverige!!! (Men många är sjuka och den psykisk ohälsa är värre än andra sjukdomar)!😔😍😎
Vattumanen -vad bra-din RH FAKTOR påverkar dig också! Samtidigt din familj och samhälle…jag tror att ni är duktiga men saknar lite utsikt och sådant…när du är med Svensson varje dag så du pratar och uppför dig på en sätt men om du är tillsammans med min man en vecka så
din hustru kan knapp känna dig-tro mig! Hälsningar Milena🙂
PS: det spelar roll-men det finns x olika saker som påverkar dig-även ålder-någon är 50år och känner sig som 70 men någon är 70 år och är som 7 år! (Det är min man )!😍😀😃
PPS: Martin du tänker mycket-det bra-det är viktigt att vara självkritisk-men du kan analysera mer varför du är sur…min man idag ser ut som farlig homeless människa-men samhälle gjorde honom så faktisk…vad synd…han är vacker inuti och på utsidan också…uf…gudegud…😮
kola gärna din blodgrupp och RH FAKTOR…och försök vara alltså -”nad veci”…jag ändrade mycket också Martin-jag bara gråter och skrattar inte-min psykisk hälsa är värre än de smärtorna jag har! Titta på luis de Fines…hälsningar Milena😊