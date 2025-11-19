Mitt naturligt sura ansikte

Jag läste en intervju

med en kille.

Han sa så här:

Att prata är inte bara

att säga ord.

Jag tror han menar

att vi pratar på flera sätt.

Vi visar vad vi känner

med hur vi rör på kroppen

och hur vi ser ut i ansiktet.

Det håller jag med om.

Jag har märkt det

hos mig själv.

Jag skulle säga att jag

är en glad person.

Oftast är jag på bra humör.

Men nyligen

tittade jag i spegeln.

Jag märkte att jag

såg väldigt sur ut.

Jag var glad inuti.

Men jag såg sur ut.

Åh nej, tänkte jag.

Jag har resting bitch face.

Det är engelska.

Det finns tyvärr inget bra

uttryck på svenska.

Men det handlar om

att ditt naturliga ansikte

ser surt ut.

Även om du

känner dig glad inuti.

Jag har ett naturligt

surt ansikte.

Det finns motsatsen också.

Människor som går runt

och ler hela tiden.

Men inuti är de arga.

Någon sådan har du

säkert träffat.

Kanske har du själv

ett ansikte som visar

en annan känsla

än den du känner inuti.