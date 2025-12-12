Krönika
En bild på George Michael från videon till låten Last Christmas.
Många spelar hans låt vid jul
Låten Last Christmas
kom år 1984.
Men trots att låten
är gammal så älskar många
den fortfarande.
Texten handlar om
olycklig kärlek.
Men melodin är glad.
Och videon till låten är härlig.
Videon handlar om
ett gäng med vänner
som firar jul i en vacker stuga.
De äter middag och leker i snön.
Artisten George Michael
har gjort låten.
Det är han och hans vänner
som är med i videon till låten.
Det berättar hans vänner
i ett nytt program på SVT.
De berättar om
hur roligt de hade
när de spelade in videon.
Programmet heter Wham!
40 år av Last Christmas.
George Michaels låt
gör många människor glada.
Särskilt vid jul.
Folk spelar låten
samtidigt som de klär granen,
slår in julklappar
eller träffar familj och vänner.
George Michael älskade julen.
Men han lever inte längre.
Han dog år 2016.
Han blev bara 53 år.
Han gick och lade sig
för att vila.
Men han vaknade inte igen.
Hans hjärta slutade att slå.
George Michael dog
på juldagen, den 25 december.
Det var just den tid på året
när människor
över hela världen
spelar hans låt som mest.
12 december 2025