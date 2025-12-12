Många spelar hans låt vid jul

Låten Last Christmas

kom år 1984.

Men trots att låten

är gammal så älskar många

den fortfarande.

Texten handlar om

olycklig kärlek.

Men melodin är glad.

Och videon till låten är härlig.

Videon handlar om

ett gäng med vänner

som firar jul i en vacker stuga.

De äter middag och leker i snön.

Artisten George Michael

har gjort låten.

Det är han och hans vänner

som är med i videon till låten.

Det berättar hans vänner

i ett nytt program på SVT.

De berättar om

hur roligt de hade

när de spelade in videon.

Programmet heter Wham!

40 år av Last Christmas.

George Michaels låt

gör många människor glada.

Särskilt vid jul.

Folk spelar låten

samtidigt som de klär granen,

slår in julklappar

eller träffar familj och vänner.

George Michael älskade julen.

Men han lever inte längre.

Han dog år 2016.

Han blev bara 53 år.

Han gick och lade sig

för att vila.

Men han vaknade inte igen.

Hans hjärta slutade att slå.

George Michael dog

på juldagen, den 25 december.

Det var just den tid på året

när människor

över hela världen

spelar hans låt som mest.