Två män får miljoner

Två män får pengar för att

en domstol var orättvis.

– Männen har blivit hårt drabbade.

De har lidit länge.

Det är viktigt att staten

kan erkänna om något har blivit fel.

Det säger Gunnar Strömmer

som är minister i regeringen.

De två männen får nu

två miljoner kronor var.

Männen blev glada

av regeringens beslut.

Det säger deras advokater.

De två männen jobbade

tidigare som läkare.

De var misstänkta

för ett mord som hände

för länge sedan.

En kvinna som hette

Catrine da Costa

mördades i Stockholm år 1984.

Hennes kropp blev styckad.

Några år senare var det

en rättegång mot läkarna.

Domstolen sa att läkarna

inte hade mördat kvinnan.

De blev friade för mord.

Men domstolen sa samtidigt

att läkarna hade

styckat kvinnans kropp.

Trots att bevisen

för det var dåliga.

Läkarna sa att de

var oskyldiga.

De fick ingen chans

att klaga på vad domstolen sagt.

Efteråt blev de stoppade

från att arbeta som läkare.

MARTIN HANBERG OCH TT