Sverige
Gunnar Strömmer pratar med journalister. Foto: Christine Olsson/TT
Två män får miljoner
Två män får pengar för att
en domstol var orättvis.
– Männen har blivit hårt drabbade.
De har lidit länge.
Det är viktigt att staten
kan erkänna om något har blivit fel.
Det säger Gunnar Strömmer
som är minister i regeringen.
De två männen får nu
två miljoner kronor var.
Männen blev glada
av regeringens beslut.
Det säger deras advokater.
De två männen jobbade
tidigare som läkare.
De var misstänkta
för ett mord som hände
för länge sedan.
En kvinna som hette
Catrine da Costa
mördades i Stockholm år 1984.
Hennes kropp blev styckad.
Några år senare var det
en rättegång mot läkarna.
Domstolen sa att läkarna
inte hade mördat kvinnan.
De blev friade för mord.
Men domstolen sa samtidigt
att läkarna hade
styckat kvinnans kropp.
Trots att bevisen
för det var dåliga.
Läkarna sa att de
var oskyldiga.
De fick ingen chans
att klaga på vad domstolen sagt.
Efteråt blev de stoppade
från att arbeta som läkare.
MARTIN HANBERG OCH TT
16 juni 2026