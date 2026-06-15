De sjöng för kungen

Lördagen den 13 juni

firade kung Carl Gustaf

och drottning Silvia

att de varit gifta i 50 år.

Det var fest hela dagen

i Stockholm.

SVT visade firandet.

Du kan se det på SVT Play.

På kvällen var det en konsert

i Kungliga Operan i Stockholm.

Då sjöng bland andra

artisterna Ella Tiritiello

och Toussaint Chiza.

De sjöng en helt ny sång,

The most beautiful lovesong.

Det betyder den vackraste

sången om kärlek.

– Jag tycker att låten

berättar om kungens

och drottningens historia,

säger Toussaint Chiza

till nyhetsbyrån TT.

Kungen och drottningen

träffades första gången

år 1972.

Kungen har berättat

att det bara sa klick.

Efter det blev de kära.

Nu är de gamla.

Men de är

fortfarande tillsammans.

– Håll i och håll ut.

Då går det bra.

Det sa kungen

i ett tal på lördagen.

Kungen och drottningen

gifte sig

den 19 juni år 1976.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Läs om hur kungen och drottningen träffades