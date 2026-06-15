Kultur

  • GULDBRÖLLOPSHYLLNING

    Toussaint Chiza och Ella Tiritiello sjunger en särskild sång till kungen och drottningen. Foto: Hanna Sörqvist/TT

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    Kungen och drottningen åkte båt genom Stockholm. Många var ute och tittade. Foto: Pontus Lundahl/TT

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    Drottningen och kungen vinkar till alla människor. Foto: Pontus Lundahl/TT

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    Under dagen var det en konsert med sånger om kärlek i Kungsträdgården i Stockholm. Många lyssnade. Foto. Christine Olsson/TT

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    Drottningen och kungen får en present av Amie Bramme Sey och Mark Levengood i Kungsträdgården. Foto: Christine Olsson/TT

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    Drottningen och kungen kommer till Kungliga Operan i Stockholm. Foto: Jonas Ekströmer/TT

De sjöng för kungen

Lördagen den 13 juni
firade kung Carl Gustaf
och drottning Silvia
att de varit gifta i 50 år.

Det var fest hela dagen
i Stockholm.
SVT visade firandet.
Du kan se det på SVT Play.

På kvällen var det en konsert
i Kungliga Operan i Stockholm.
Då sjöng bland andra
artisterna Ella Tiritiello
och Toussaint Chiza.

De sjöng en helt ny sång,
The most beautiful lovesong.
Det betyder den vackraste
sången om kärlek.

– Jag tycker att låten
berättar om kungens
och drottningens historia,
säger Toussaint Chiza
till nyhetsbyrån TT.

Kungen och drottningen
träffades första gången
år 1972.

Kungen har berättat
att det bara sa klick.
Efter det blev de kära.

Nu är de gamla.
Men de är
fortfarande tillsammans.

– Håll i och håll ut.
Då går det bra.

Det sa kungen
i ett tal på lördagen.

Kungen och drottningen
gifte sig
den 19 juni år 1976.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Läs om hur kungen och drottningen träffades

15 juni 2026

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5 kommentarer
  1. Vinne skriver:
    15 juni, 2026 kl. 11:51

    Är det Tusse från Mellot o ESC?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      15 juni, 2026 kl. 12:04

      Hej!
      Ja, det är samma Tusse.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  2. MILENA LUISA skriver:
    15 juni, 2026 kl. 13:34

    GRATTIS!🥰💛💙

    Svara
  3. MILENA LUISA skriver:
    15 juni, 2026 kl. 13:35

    VAD menar han med-”hålli och håll ut”???🙂

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      15 juni, 2026 kl. 13:46

      Hej!
      Han menar nog att personerna
      som är gifta med varandra
      måste kämpa.
      De måste hålla kvar vid varandra
      och hålla ut
      även om det är jobbigt ibland.
      Då går det att klara
      att vara gifta i 50 år.

      Hälsningar,
      8 Sidor

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