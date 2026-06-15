Marius Borg Høiby får fängelse

Marius Borg Høiby

får fyra års fängelse.

Han är son till prinsessan

Mette-Marit i Norge.

Marius Borg Høiby

var misstänkt för många brott.

Han blir friad från flera brott.

Men han blir också

dömd för flera brott.

Till exempel blir han

dömd för två våldtäkter.

Och han blir dömd för att ha

slagit en tidigare flickvän.

Därför får han fyra års fängelse.

Han har själv sagt

att han är oskyldig till våldtäkter

och att ha slagit flickvännen.

Han ska klaga på domen.

Marius Borg Høiby är 29 år.

Hans pappa heter Morten Borg.

Hans mamma är

prinsessan Mette-Marit.

Hon är gift med prins Haakon.

Mette-Marit och Haakon

kommer bli drottning

och kung i Norge i framtiden.

8 SIDOR/TT