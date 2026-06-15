Världen

En närbild på hans ansikte när han är på en fest.

Marius Borg Høiby för några år sedan. Foto: Lise Åserud/NTB/TT

Marius Borg Høiby får fängelse

Marius Borg Høiby
får fyra års fängelse.
Han är son till prinsessan
Mette-Marit i Norge.

Marius Borg Høiby
var misstänkt för många brott.
Han blir friad från flera brott.
Men han blir också
dömd för flera brott.

Till exempel blir han
dömd för två våldtäkter.
Och han blir dömd för att ha
slagit en tidigare flickvän.
Därför får han fyra års fängelse.

Han har själv sagt
att han är oskyldig till våldtäkter
och att ha slagit flickvännen.
Han ska klaga på domen.

Marius Borg Høiby är 29 år.
Hans pappa heter Morten Borg.

Hans mamma är
prinsessan Mette-Marit.
Hon är gift med prins Haakon.
Mette-Marit och Haakon
kommer bli drottning
och kung i Norge i framtiden.

8 SIDOR/TT

15 juni 2026

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4 kommentarer
  1. Andreas skriver:
    15 juni, 2026 kl. 10:04

    Har man gjort dumheter måste man straffas så är det.

    Svara
  2. anonym skriver:
    15 juni, 2026 kl. 11:21

    Fyra år är för lite borde ge 10 år.

    Svara
  3. Veronika skriver:
    15 juni, 2026 kl. 12:42

    Ja 4 år är för lite ,han måste lära sig att leva som man ska ,och inte göra som det faller in.

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  4. Maja skriver:
    15 juni, 2026 kl. 13:24

    Hej!
    Det här var tråkigt att läsa.

    Han har blivit dömd till fyra års fängelse för allvarliga brott och jag undrar hur det här påverkar hans familj.

    Vad händer med kungafamiljen nu efter domen?

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