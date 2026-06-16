Sverige
Elever läser mindre. Foto: A Wiklund/TT
Elever läser mindre
Elever läser mindre i skolan
jämfört med tidigare.
Elever i klass fyra
läser ungefär en timme mindre
varje vecka
jämfört med elever
för 25 år sedan.
Samtidigt är svenska elever
ungefär lika bra på att läsa
jämfört med elever i andra länder.
Men i Sverige
är det stora skillnader
i olika skolor.
I skolor där det går
många elever från fattiga familjer
har fler elever svårt
att förstå vad de läser.
Det är viktigt att skolorna har
bibliotek med personal
och lärare som jobbar
mycket med läsning.
Det kan göra att elever
blir bättre på att läsa.
Det säger experter
på myndigheten Skolverket.
Undersökningen visar
att elever läser mindre
hemma också.
Det är vanligare nu än tidigare
att föräldrar inte har böcker hemma
och att de inte går med barnen
till biblioteket.
– Läsningen minskar bland
många människor.
Det är inte bra.
Det säger Sepideh Westerberg
på Skolverket.
8 SIDOR/TT
16 juni 2026
Alltså när jag gick till skola så fick vi liste med böcker som vi måste läsa och senare sammanfatta det i särskilt block och överlämna när skola slutar!!! Sådant finns inte i Sverige! Den svenska grundskola är hemsk! Stackars barn!