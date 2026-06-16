Elever läser mindre i skolan

jämfört med tidigare.

Elever i klass fyra

läser ungefär en timme mindre

varje vecka

jämfört med elever

för 25 år sedan.

Samtidigt är svenska elever

ungefär lika bra på att läsa

jämfört med elever i andra länder.

Men i Sverige

är det stora skillnader

i olika skolor.

I skolor där det går

många elever från fattiga familjer

har fler elever svårt

att förstå vad de läser.

Det är viktigt att skolorna har

bibliotek med personal

och lärare som jobbar

mycket med läsning.

Det kan göra att elever

blir bättre på att läsa.

Det säger experter

på myndigheten Skolverket.

Undersökningen visar

att elever läser mindre

hemma också.

Det är vanligare nu än tidigare

att föräldrar inte har böcker hemma

och att de inte går med barnen

till biblioteket.

– Läsningen minskar bland

många människor.

Det är inte bra.

Det säger Sepideh Westerberg

på Skolverket.

8 SIDOR/TT