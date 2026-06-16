Sport

  • New Zealand Iran WCup Soccer

    Irans lag före matchen. Foto: Mark J. Terrill/AP/TT

  • New Zealand Iran WCup Soccer

    Från matchen mellan Iran och Nya Zeeland. Foto: Jae C. Hong/AP/TT

  • APTOPIX WCup Iranian Americans Protest Soccer

    Protester utanför arenan i Los Angeles. Foto: Jae C. Hong/AP/TT

Svårt för Irans lag

I måndags spelade
Irans lag sin första
match i VM i fotboll.
Det blev 2–2
mot Nya Zeeland.
Matchen var i staden
Los Angeles i USA.

Efteråt var Irans lag
direkt tvungna att lämna USA
och åka till Mexiko.

Laget får inte bo
i USA under VM.
Det beror på att USA
startade krig mot Iran.
Men nu kan det
vara fred på gång.

Dessutom har det varit svårt
för Irans lag att få resa in i USA.
Flera personer som jobbar
för laget blev stoppade.

Inget annat lag
blir behandlat
på det sättet i VM.

– Jag tycker att fotbollens
organisation Fifa
måste hjälpa oss mer,
säger Mehdi Taremi
som spelar i Irans lag.

Dessutom får laget kritik.
En del tycker att laget
spelar för regeringen i Iran.
Andra tycker att laget
spelar för folket i Iran.

Organisationen Fifa
har stoppat Irans gamla flagga.
Ingen får ha den på
matcherna, säger Fifa.

Det bor ungefär
90 miljoner människor i Iran.
Och det bor flera miljoner
iranier i andra länder.
Många av dem bor i USA.

8 SIDOR/TT

16 juni 2026

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