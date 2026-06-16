I måndags spelade

Irans lag sin första

match i VM i fotboll.

Det blev 2–2

mot Nya Zeeland.

Matchen var i staden

Los Angeles i USA.

Efteråt var Irans lag

direkt tvungna att lämna USA

och åka till Mexiko.

Laget får inte bo

i USA under VM.

Det beror på att USA

startade krig mot Iran.

Men nu kan det

vara fred på gång.

Dessutom har det varit svårt

för Irans lag att få resa in i USA.

Flera personer som jobbar

för laget blev stoppade.

Inget annat lag

blir behandlat

på det sättet i VM.

– Jag tycker att fotbollens

organisation Fifa

måste hjälpa oss mer,

säger Mehdi Taremi

som spelar i Irans lag.

Dessutom får laget kritik.

En del tycker att laget

spelar för regeringen i Iran.

Andra tycker att laget

spelar för folket i Iran.

Organisationen Fifa

har stoppat Irans gamla flagga.

Ingen får ha den på

matcherna, säger Fifa.

Det bor ungefär

90 miljoner människor i Iran.

Och det bor flera miljoner

iranier i andra länder.

Många av dem bor i USA.

8 SIDOR/TT