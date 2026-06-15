Sverige

Två vitklädda personer och en polis vid ett hus.

Poliser undersöker platsen där våldet hände. Foto: Johan Nilsson/TT

Två flickor skadade

I lördags blev
två flickor allvarligt skadade.
Det hände i ett hus
nära staden Alvesta.

Flickorna blev förda till sjukhus.
En av flickorna är mycket
allvarligt skadad.

Den man som var
misstänkt för våldet
hittades död.

Poliserna har inte sagt
vad som hänt flickorna.
De jobbar nu med att undersöka det.

8 SIDOR/TT

15 juni 2026

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1 kommentar
  1. ... skriver:
    15 juni, 2026 kl. 10:01

    Detta hände inte långt ifrån där jag bor.så hemskt händelse. Finns många tragedier inom familjer överallt.

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