Två flickor skadade

I lördags blev

två flickor allvarligt skadade.

Det hände i ett hus

nära staden Alvesta.

Flickorna blev förda till sjukhus.

En av flickorna är mycket

allvarligt skadad.

Den man som var

misstänkt för våldet

hittades död.

Poliserna har inte sagt

vad som hänt flickorna.

De jobbar nu med att undersöka det.

8 SIDOR/TT