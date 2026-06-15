Sverige vann första matchen i VM

Nu har VM i fotboll

börjat för Sveriges herrar.

Tidigt på måndag morgon

spelade laget sin första match.

Det gick mycket bra.

Sverige vann med 5–1

mot Tunisien.

Det är en av de största

vinsterna någonsin

för Sverige i ett VM.

Yasin Ayari gjorde

två av Sveriges mål.

Det första kom efter

bara sju minuter.

– Det var min första

match i ett VM.

Det är otroligt

att få göra två mål.

Det sa Yasin Ayari

efter matchen.

De andra svenska målen

gjorde Alexander Isak,

Viktor Gyökeres,

och Mattias Svanberg.

Matchen var i staden

Monterrey i Mexiko.

På läktarna fanns

flera tusen glada

svenska fans.

I Sverige var många vakna

för att se matchen på tv.

Många barer hade öppet

hela natten för

att visa matchen.

Sveriges nästa match

i VM är mot Nederländerna.

Den matchen är

på lördag den 20 juni.

8 SIDOR/TT