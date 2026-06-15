Sport
Yasin Ayari kramas om av laget efter sitt första mål. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Viktor Gyökeres och Alexander Isak jublar efter ett av Sveriges mål. Foto: Sofia Yaker/AP/TT
Det svenska laget tackar fansen efter matchen. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Charlotte Nyblom var en av många fans som såg Sveriges match på baren Trädgården i Stockholm. Foto: Magnus Lejhall/TT
Sverige vann första matchen i VM
Nu har VM i fotboll
börjat för Sveriges herrar.
Tidigt på måndag morgon
spelade laget sin första match.
Det gick mycket bra.
Sverige vann med 5–1
mot Tunisien.
Det är en av de största
vinsterna någonsin
för Sverige i ett VM.
Yasin Ayari gjorde
två av Sveriges mål.
Det första kom efter
bara sju minuter.
– Det var min första
match i ett VM.
Det är otroligt
att få göra två mål.
Det sa Yasin Ayari
efter matchen.
De andra svenska målen
gjorde Alexander Isak,
Viktor Gyökeres,
och Mattias Svanberg.
Matchen var i staden
Monterrey i Mexiko.
På läktarna fanns
flera tusen glada
svenska fans.
I Sverige var många vakna
för att se matchen på tv.
Många barer hade öppet
hela natten för
att visa matchen.
Sveriges nästa match
i VM är mot Nederländerna.
Den matchen är
på lördag den 20 juni.
8 SIDOR/TT
15 juni 2026
Sverige är bäst. Heja Sverige
Gratis till all 🥳😍 heja sverige
Jag tycker att nyheter är bra faktiat
Jag är väldigt glad.
Sverige är fantastiskt och starkt
Jag älskar sverige 🌹👍🏻
Jag sovit inte att se Sverige jag gjorde larmet till kl 3:50 i natten
Jag har jobbat kl 07;,00
Helt galet 🤪
🇸🇪🇸🇪🇸🇪👏👏
Yasin o Isak kommer från Afrika. 3 mål från Africa
Jag har ingen aning om fotboll men när Sverige spela är jag med. Gjorde larm kl 4:00, Heja Sverige🇸🇪🇸🇪
😊
Det svenska fotbollslandslaget är fullt av kristna, muslimer och ateister – men det hindrar inte att de kan kämpa tillsammans som ett lag med samma mål. Idrotten lyckas där politiken misslyckas: fotbollen förenar ett land som allt för många försöker splittra.
Sverige är ett av dem bästa länderna i Europa