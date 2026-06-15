Sport

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    Yasin Ayari kramas om av laget efter sitt första mål. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

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    Viktor Gyökeres och Alexander Isak jublar efter ett av Sveriges mål. Foto: Sofia Yaker/AP/TT

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    Det svenska laget tackar fansen efter matchen. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

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    Charlotte Nyblom var en av många fans som såg Sveriges match på baren Trädgården i Stockholm. Foto: Magnus Lejhall/TT

Sverige vann första matchen i VM

Nu har VM i fotboll
börjat för Sveriges herrar.
Tidigt på måndag morgon
spelade laget sin första match.
Det gick mycket bra.

Sverige vann med 5–1
mot Tunisien.
Det är en av de största
vinsterna någonsin
för Sverige i ett VM.

Yasin Ayari gjorde
två av Sveriges mål.
Det första kom efter
bara sju minuter.

– Det var min första
match i ett VM.
Det är otroligt
att få göra två mål.

Det sa Yasin Ayari
efter matchen.

De andra svenska målen
gjorde Alexander Isak,
Viktor Gyökeres,
och Mattias Svanberg.

Matchen var i staden
Monterrey i Mexiko.
På läktarna fanns
flera tusen glada
svenska fans.

I Sverige var många vakna
för att se matchen på tv.
Många barer hade öppet
hela natten för
att visa matchen.

Sveriges nästa match
i VM är mot Nederländerna.
Den matchen är
på lördag den 20 juni.

8 SIDOR/TT

15 juni 2026

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12 kommentarer
  1. Fantastiskt match skriver:
    15 juni, 2026 kl. 10:05

    Sverige är bäst. Heja Sverige

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  2. Auomym skriver:
    15 juni, 2026 kl. 10:13

    Gratis till all 🥳😍 heja sverige

    Svara
  3. Petri skriver:
    15 juni, 2026 kl. 10:17

    Jag tycker att nyheter är bra faktiat

    Svara
  4. KS skriver:
    15 juni, 2026 kl. 10:18

    Jag är väldigt glad.

    Svara
  5. Saleh skriver:
    15 juni, 2026 kl. 10:19

    Sverige är fantastiskt och starkt
    Jag älskar sverige 🌹👍🏻

    Svara
  6. Finns hopp skriver:
    15 juni, 2026 kl. 10:27

    Jag sovit inte att se Sverige jag gjorde larmet till kl 3:50 i natten
    Jag har jobbat kl 07;,00
    Helt galet 🤪

    Svara
  7. AB skriver:
    15 juni, 2026 kl. 10:44

    🇸🇪🇸🇪🇸🇪👏👏

    Svara
  8. T skriver:
    15 juni, 2026 kl. 11:06

    Yasin o Isak kommer från Afrika. 3 mål från Africa

    Svara
  9. Piteå skriver:
    15 juni, 2026 kl. 12:37

    Jag har ingen aning om fotboll men när Sverige spela är jag med. Gjorde larm kl 4:00, Heja Sverige🇸🇪🇸🇪

    Svara
  10. MILENA LUISA skriver:
    15 juni, 2026 kl. 13:14

    😊

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  11. svensk medborgare skriver:
    15 juni, 2026 kl. 13:44

    Det svenska fotbollslandslaget är fullt av kristna, muslimer och ateister – men det hindrar inte att de kan kämpa tillsammans som ett lag med samma mål. Idrotten lyckas där politiken misslyckas: fotbollen förenar ett land som allt för många försöker splittra.

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  12. Afrika skriver:
    15 juni, 2026 kl. 14:39

    Sverige är ett av dem bästa länderna i Europa

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