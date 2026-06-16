Sverige
Domstolen tingsrätten. Foto: C Olsson/TT
Straff för avhuggen hand
Två män blir straffade
efter att de huggit av
en ung mans hand.
Brottet hände i december
förra året i området Vinterviken
i Stockholm.
Den unge mannen var tonåring.
Poliserna tror att
männen ville hämnas
för att en person tidigare
blivit misshandlad.
Männen attackerade
den unge mannen
med en stor kniv,
en machete.
Förutom att handen blev
avhuggen så blev den unge mannen
också skadad i benet.
Männen som högg
är 19 år och 20 år gamla.
Nu får den ena mannen
6,5 års fängelse.
Den andra får 3,5 års fängelse.
Det säger domstolen tingsrätten.
8 SIDOR/TT
16 juni 2026
Hårdare straff för dessa tycker jag. Dalta inte .10 år minst ska dom sitta i finkan. Farligt att ha dom ute bland oss.