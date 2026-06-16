Straff för avhuggen hand

Två män blir straffade

efter att de huggit av

en ung mans hand.

Brottet hände i december

förra året i området Vinterviken

i Stockholm.

Den unge mannen var tonåring.

Poliserna tror att

männen ville hämnas

för att en person tidigare

blivit misshandlad.

Männen attackerade

den unge mannen

med en stor kniv,

en machete.

Förutom att handen blev

avhuggen så blev den unge mannen

också skadad i benet.

Männen som högg

är 19 år och 20 år gamla.

Nu får den ena mannen

6,5 års fängelse.

Den andra får 3,5 års fängelse.

Det säger domstolen tingsrätten.

8 SIDOR/TT