Sverige

Tingsrättens fasad.

Domstolen tingsrätten. Foto: C Olsson/TT

Straff för avhuggen hand

Två män blir straffade
efter att de huggit av
en ung mans hand.

Brottet hände i december
förra året i området Vinterviken
i Stockholm.

Den unge mannen var tonåring.
Poliserna tror att
männen ville hämnas
för att en person tidigare
blivit misshandlad.

Männen attackerade
den unge mannen
med en stor kniv,
en machete.
Förutom att handen blev
avhuggen så blev den unge mannen
också skadad i benet.

Männen som högg
är 19 år och 20 år gamla.
Nu får den ena mannen
6,5 års fängelse.
Den andra får 3,5 års fängelse.
Det säger domstolen tingsrätten.

8 SIDOR/TT

16 juni 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Katina b skriver:
    16 juni, 2026 kl. 10:21

    Hårdare straff för dessa tycker jag. Dalta inte .10 år minst ska dom sitta i finkan. Farligt att ha dom ute bland oss.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar