Världen
Brandmän jobbar efter en rysk attack mot staden Kiev i måndags. Foto: Dan Bashakov/AP/TT
Ukrainas ledare Volodymyr Zelenskyj tittar på en kyrka som nyligen blev skadad i en rysk attack mot staden Kiev. Foto: AP/TT
Rök över staden Kiev efter en rysk attack i måndags. Foto: Efrem Lukatsky/AP/TT
Många döda i Ukraina
Rysslands krig mot
Ukraina fortsätter.
Fler vanliga människor
i Ukraina blir skadade
eller dödade i ryska attacker.
I maj var de ovanligt många.
- 274 människor dog.
- 1 764 blev skadade.
Det berättar
Förenta Nationerna
i en ny rapport.
Så många har inte
blivit dödade eller skadade
sedan våren år 2022.
Det var då Ryssland
började sitt stora
krig mot Ukraina.
Ryssland attackerar
städer med robotar och drönare.
Nästan hälften av
människorna dör
i sådana attacker.
De ryska attackerna
har fortsatt i juni.
Nyligen dog flera personer
i attacker på olika
platser i Ukraina.
Totalt har över
16 tusen vanliga människor
i Ukraina dött i kriget.
Dessutom har flera
hundra tusen soldater dött.
I Frankrike är det just nu
ett möte med de
sju rikaste länderna i världen.
Det kallas för G7-möte.
De ska bland annat
prata om kriget i Ukraina.
Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj
är med på mötet.
Han försöker ordna
ett möte med Rysslands
ledare Vladimir Putin.
– Vi har sagt att vi
vill träffa Putin på G7.
Men Ryssland är inte redo,
säger Zelenskyj.
Zelenskyj ska även ha
föreslagit ett möte
med Putin i USA.
Det är inte klart om
Ryssland har svarat.
8 SIDOR/TT
16 juni 2026