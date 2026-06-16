Många döda i Ukraina

Rysslands krig mot

Ukraina fortsätter.

Fler vanliga människor

i Ukraina blir skadade

eller dödade i ryska attacker.

I maj var de ovanligt många.

274 människor dog.

1 764 blev skadade.

Det berättar

Förenta Nationerna

i en ny rapport.

Så många har inte

blivit dödade eller skadade

sedan våren år 2022.

Det var då Ryssland

började sitt stora

krig mot Ukraina.

Ryssland attackerar

städer med robotar och drönare.

Nästan hälften av

människorna dör

i sådana attacker.

De ryska attackerna

har fortsatt i juni.

Nyligen dog flera personer

i attacker på olika

platser i Ukraina.

Totalt har över

16 tusen vanliga människor

i Ukraina dött i kriget.

Dessutom har flera

hundra tusen soldater dött.

I Frankrike är det just nu

ett möte med de

sju rikaste länderna i världen.

Det kallas för G7-möte.

De ska bland annat

prata om kriget i Ukraina.

Ukrainas ledare

Volodymyr Zelenskyj

är med på mötet.

Han försöker ordna

ett möte med Rysslands

ledare Vladimir Putin.

– Vi har sagt att vi

vill träffa Putin på G7.

Men Ryssland är inte redo,

säger Zelenskyj.

Zelenskyj ska även ha

föreslagit ett möte

med Putin i USA.

Det är inte klart om

Ryssland har svarat.

8 SIDOR/TT