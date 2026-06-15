Vardags
En påse med mat. Foto: Nora Lorek/TT
Billigare påse med mat
En påse mat från affärerna
i Sverige har blivit billigare.
Det visar en undersökning
av organisationen PRO.
De jämför varje år
vad en påse med vanlig mat
kostar i affärerna.
– En sådan tydlig sänkning
av priset har vi inte sett tidigare.
Det säger Ola Nilsson.
Han är expert på PRO.
En påse mat för tusen kronor
är ungefär sextio kronor billigare i år
jämfört med förra året.
Att maten är billigare
beror på att regeringen
har sänkt skatten för mat.
Det säger PRO.
Regeringen sänkte skatten
från tolv till sex procent.
Maten har blivit ungefär
så mycket billigare.
Men maten kostar
olika mycket i landet.
Om du bor i Skåne är maten billigare
jämfört med i Jämtland.
Det beror på att det finns
fler affärer i Skåne.
Då måste affärerna ha låga
priser för att vinna kunder.
I Jämtland tävlar färre
affärer om kunderna.
Då kan affärerna ha högre priser.
PRO är pensionärernas organisation.
Deras undersökning om mat
är en av de största i Sverige.
8 SIDOR/TT
Var handlar du mat?
Har du märkt
att den sänkta skatten
har gjort maten billigare?
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Här är maten billigast
PRO handlar en påse
med 42 vanliga varor
i olika affärer.
Sedan jämför de priset.
Här är affärerna
där påsen var billigast.
Billigaste små affärerna
Lidl, 1 026 kronor
Pekås, 1 060 kronor
Xtra, 1 065 kronor
Billigaste stora affärerna
Maxi Ica stormarknad, 1 022 kronor
Willys, 1 033 kronor
Citygross, 1 073 kronor
15 juni 2026
Jag handlar på COOP i Osby eller ICA Kometen. Men jag har inte märkt någon skillnad i plånboken. Mediciner är fortfarande lika dyra.
Jag handlar på Lidl tycker det finns mycket att välja på där .coop är den dyraste butiken ,darför Handlar jag inte där.vi äter mycket frukt och grönt hemma.,det har blivit billigare så det är bara, att frossa hela sommaren.
Alltså det är min man som köper mestadels…men här i Bunkeflostrand är det billigare ungefär o,50sek per sak-bara sköljmedel kostar nu 14 sek och förut 18 sek! Folk är fortfarande hungri…jag är orolig för framtiden-både min och befolkning…folk klarar sig inte!😔😴
BEBI hur mår du? Hur är din hälsa? Vad kostade tanden??? Hoppas att du är på bra humor! Bamsekram från Milena🥰😎/ Allt är dyrt och man måste äta nånting faktisk…det behövs mer åtgärder…de unga går till skola och reser lång bort-de behöver näring och…
vi gamla har problemmed matsmältning så vi måste äta bra mat! vad synd! Utveckling i sverige är dåligt, tyvärr! De som har kan ge lite till röda korset-det är många hungriga! Ha det bra allihop!😮💛💙
MAJA-har ni varm mat??? Har ni den nödvändigaste??? Köper du godis till dina barn varje fredag???🙂🧡