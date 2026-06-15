Billigare påse med mat

En påse mat från affärerna

i Sverige har blivit billigare.

Det visar en undersökning

av organisationen PRO.

De jämför varje år

vad en påse med vanlig mat

kostar i affärerna.

– En sådan tydlig sänkning

av priset har vi inte sett tidigare.

Det säger Ola Nilsson.

Han är expert på PRO.

En påse mat för tusen kronor

är ungefär sextio kronor billigare i år

jämfört med förra året.

Att maten är billigare

beror på att regeringen

har sänkt skatten för mat.

Det säger PRO.

Regeringen sänkte skatten

från tolv till sex procent.

Maten har blivit ungefär

så mycket billigare.

Men maten kostar

olika mycket i landet.

Om du bor i Skåne är maten billigare

jämfört med i Jämtland.

Det beror på att det finns

fler affärer i Skåne.

Då måste affärerna ha låga

priser för att vinna kunder.

I Jämtland tävlar färre

affärer om kunderna.

Då kan affärerna ha högre priser.

PRO är pensionärernas organisation.

Deras undersökning om mat

är en av de största i Sverige.

8 SIDOR/TT

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att den sänkta skatten

har gjort maten billigare?

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