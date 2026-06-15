Världen
Donald Trump på väg in i ett flygplan. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT
USA och Iran är överens
USA och Iran är överens.
Det ska bli ett slut
på kriget mellan länderna.
Det säger både USA och Iran.
Det blev klart i söndags.
Det var samma dag som
Donald Trump fyllde 80 år.
Om några dagar ska länderna
skriva ett papper om fred.
Det säger USAs ledare Donald Trump.
Han säger också att då kommer
det viktiga sundet Hormuz
att öppna för alla båtar.
Länderna vill också
att kriget ska sluta
mellan Israel och gruppen
Hizbollah i Libanon.
Men Israels regering
vill inte det.
De säger att de
måste kriga mot Hizbollah
för att Israel ska vara säkert.
Det var i februari
som Israel och USA
startade krig mot Iran.
8 SIDOR/TT
15 juni 2026
Israel få ner Hisbollah och Hamas!
8 sidor hur är det med Houthirörelsen I Jemen och PIJ I Gaza som är krig mot Israel i Mellanöstern? Har inte hört något från det men de är oxå I krig?
Hej!
Ja, både gruppen Houthi i Jemen
och gruppen PIJ i Gaza
strider fortfarande mot Israel.
Men 8 Sidor och andra tidningar
har skrivit mer om krigen i Gaza och Iran.
Hälsningar,
8 Sidor
Hej!
Kan ni svara på dessa frågorna? Jag har undrat mycket om det.
1) Är Israel också överens om fredsavtalet mellan USA och Iran?
2) Är avtalet hemligt eller offentligt? Och vad står det i det i så fall?
3) Vad händer om länderna börjar bråka igen trots fredsavtalet?
Hej Maja!
1. Det verkar inte som att Israel är överens om avtalet om fred. De har fortsatt med attacker i Libanon.
2. Hela avtalet verkar inte vara känt. Men delar är kända. Till exempel att sundet Hormuz ska öppnas. Länderna ska skriva under avtalet om några dagar. Sedan kan mer bli känt.
3. Länderna kan bråka även om det finns ett avtal.
Hälsningar,
8 Sidor