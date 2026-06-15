USA och Iran är överens.

Det ska bli ett slut

på kriget mellan länderna.

Det säger både USA och Iran.

Det blev klart i söndags.

Det var samma dag som

Donald Trump fyllde 80 år.

Om några dagar ska länderna

skriva ett papper om fred.

Det säger USAs ledare Donald Trump.

Han säger också att då kommer

det viktiga sundet Hormuz

att öppna för alla båtar.

Länderna vill också

att kriget ska sluta

mellan Israel och gruppen

Hizbollah i Libanon.

Men Israels regering

vill inte det.

De säger att de

måste kriga mot Hizbollah

för att Israel ska vara säkert.

Det var i februari

som Israel och USA

startade krig mot Iran.

8 SIDOR/TT