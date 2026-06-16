Flera anmälningar mot Ed

Statsministerns fru Birgitta Ed

har blivit anmäld av flera personer

till kyrkan i Strängnäs.

Birgitta Ed är präst.

Nu ska kyrkan undersöka

om hon gjort saker

som inte passar

med jobbet som präst.

Anmälningarna kom efter

att tidningen Aftonbladet skrivit

om Birgitta Eds gård Fållöka.

Den ligger i Malmköping

i Flens kommun.

Aftonbladet skrev flera saker.

Det gick att komma in

på gården utan berätta

vem du är.

på gården utan berätta vem du är. Personer jobbade

gratis på gården.

Sedan fick de

viktiga jobb.

Tidigast i höst kan

undersökningen vara klar.

Då vet kyrkan om Birgitta Ed

gjort något fel.

Birgitta Ed ska jobba

som vanligt medan

kyrkan gör sin undersökning.

8 SIDOR