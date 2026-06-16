Sverige
Birgitta Ed. Foto: Christine Olsson/TT
Flera anmälningar mot Ed
Statsministerns fru Birgitta Ed
har blivit anmäld av flera personer
till kyrkan i Strängnäs.
Birgitta Ed är präst.
Nu ska kyrkan undersöka
om hon gjort saker
som inte passar
med jobbet som präst.
Anmälningarna kom efter
att tidningen Aftonbladet skrivit
om Birgitta Eds gård Fållöka.
Den ligger i Malmköping
i Flens kommun.
Aftonbladet skrev flera saker.
- Det gick att komma in
på gården utan berätta
vem du är.
- Personer jobbade
gratis på gården.
Sedan fick de
viktiga jobb.
Tidigast i höst kan
undersökningen vara klar.
Då vet kyrkan om Birgitta Ed
gjort något fel.
Birgitta Ed ska jobba
som vanligt medan
kyrkan gör sin undersökning.
8 SIDOR
16 juni 2026
Kyrkan är värst.
Sanningen kommer ifatt. Jag har aldrig haft förtroende för kyrkan tyvärr.