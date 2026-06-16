Sverige

Hon sitter i en stol i en sal. Bakom henne sitter massor av andra människor.

Birgitta Ed. Foto: Christine Olsson/TT

Flera anmälningar mot Ed

Statsministerns fru Birgitta Ed
har blivit anmäld av flera personer
till kyrkan i Strängnäs.

Birgitta Ed är präst.
Nu ska kyrkan undersöka
om hon gjort saker
som inte passar
med jobbet som präst.

Anmälningarna kom efter
att tidningen Aftonbladet skrivit
om Birgitta Eds gård Fållöka.
Den ligger i Malmköping
i Flens kommun.

Aftonbladet skrev flera saker.

  • Det gick att komma in
    på gården utan berätta
    vem du är.
  • Personer jobbade
    gratis på gården.
    Sedan fick de
    viktiga jobb.

Tidigast i höst kan
undersökningen vara klar.
Då vet kyrkan om Birgitta Ed
gjort något fel.

Birgitta Ed ska jobba
som vanligt medan
kyrkan gör sin undersökning.

8 SIDOR

16 juni 2026

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2 kommentarer
  1. V skriver:
    16 juni, 2026 kl. 09:58

    Kyrkan är värst.

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  2. 😇😇😇😇 skriver:
    16 juni, 2026 kl. 10:16

    Sanningen kommer ifatt. Jag har aldrig haft förtroende för kyrkan tyvärr.

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