Jag minns hennes hesa röst

Nyligen dog

Staffan Westerberg.

Han var mest känd

för sina program för barn i tv.

Ett av dem hette

Lillstrumpa och Syster Yster.

Det gick på tv

när jag var liten.

Staffan gjorde själv

rösten till Lillstrumpa.

Basia Frydman gjorde

rösten till Syster Yster.

När jag hörde att Staffan

hade dött började jag

tänka på programmet.

Jag mindes det så tydligt.

Särskilt mindes jag

Basia Frydmans hesa röst.

Den var så bra!

Nyligen såg jag den tecknade

filmen Pelle Svanslös

från 1980-talet.

Jag hade inte sett den på 40 år.

Men jag mindes ändå mycket.

Jag visste vilka repliker

som katterna skulle säga

innan de sa dem.

Jag kunde sjunga med i låtarna.

Särskilt mindes jag

Ernst-Hugo Järegårds röst

till katten Måns.

Den är så bra!

Jag kan inte minnas vad jag

gjorde i förra veckan.

Jag minns inte vad jag

åt till frukost i morse.

Men jag minns program

och filmer från när jag var barn.

Visst är det otroligt!

Staffan Westerberg,

Basia Frydman

och Ernst-Hugo Järegård

är alla döda.

Men de lever kvar

i mitt minne.