Krönika
Basia Frydman. Foto: Dan Hansson/TT
Staffan Westerberg med Lillstrumpa och Syster Yster. Foto: Ingvar Karmhed/TT
Ernst-Hugo Järegård. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Jag minns hennes hesa röst
Nyligen dog
Staffan Westerberg.
Han var mest känd
för sina program för barn i tv.
Ett av dem hette
Lillstrumpa och Syster Yster.
Det gick på tv
när jag var liten.
Staffan gjorde själv
rösten till Lillstrumpa.
Basia Frydman gjorde
rösten till Syster Yster.
När jag hörde att Staffan
hade dött började jag
tänka på programmet.
Jag mindes det så tydligt.
Särskilt mindes jag
Basia Frydmans hesa röst.
Den var så bra!
Nyligen såg jag den tecknade
filmen Pelle Svanslös
från 1980-talet.
Jag hade inte sett den på 40 år.
Men jag mindes ändå mycket.
Jag visste vilka repliker
som katterna skulle säga
innan de sa dem.
Jag kunde sjunga med i låtarna.
Särskilt mindes jag
Ernst-Hugo Järegårds röst
till katten Måns.
Den är så bra!
Jag kan inte minnas vad jag
gjorde i förra veckan.
Jag minns inte vad jag
åt till frukost i morse.
Men jag minns program
och filmer från när jag var barn.
Visst är det otroligt!
Staffan Westerberg,
Basia Frydman
och Ernst-Hugo Järegård
är alla döda.
Men de lever kvar
i mitt minne.
8 juli 2026