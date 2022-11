De tävlar i finalen

Albin Tingwall

och Nike Sellmar tävlar

i finalen av Idol.

När finalen är klar

på fredag kväll

är en vinnare.

Många tror att Nike Sellmar

kommer att vinna.

Hon är 27 år.

Hon har studerat musik

på musikhögskolan i Piteå.

Hon jobbar redan med musik.

Men för henne är det inte

viktigast att vinna.

– Jag skulle bli så stolt

och glad om Albin vann.

Jag tycker det är lika

roligt om han vinner

som om jag själv gör det,

säger Nike Sellmar.

Albin Tingwall är 19 år

och kommer från Sigtuna.

Han spelar mycket tennis.

Innan han var med

i Idol hade han aldrig

sjungit för en publik.

– Det är helt sjukt

att jag står i final,

säger Albin Tingwall.

I finalen sjunger de

tre låtar var.

En av låtarna som båda två sjunger

är den nya låten Anything you say.

Den är skriven till finalen av Idol.

Nike och Albin sjunger den

på olika vis.

Det är tittarna som bestämmer

vem som vinner Idol.

Den som får mest röster vinner.

Idol går att se

på fredag kväll klockan 20

i TV4 .

