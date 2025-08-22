Man döms för brott mot Bianca

Det senaste året

har en 38-årig man

förföjlt kändisen Bianca Ingrosso.

Mannen har stalkat henne.

Han har skrivit många

meddelanden till henne.

Han har också varit

utanför hennes hem,

hennes kontor

och ett hotell hon var på.

Det har varit en rättegång

mot mannen.

Nu är den slut.

Mannen blir straffad

av domstolen för brottet

olaga förföljelse.

Han får fem månaders fängelse.

Bianca Ingrosso säger

hon är glad över att hon vågade

anmäla mannen till poliserna.

Och att han nu blir straffad.

Människor som följer efter

och stör en särskild person

kallas ofta för stalkers.

8 SIDOR/TT