Hon har uppsatt hår och en kavaj på sig.

Bianca Ingrosso på väg in in till rättegången. Foto: Christine Olsson/TT

Man döms för brott mot Bianca

Det senaste året
har en 38-årig man
förföjlt kändisen Bianca Ingrosso.
Mannen har stalkat henne.

Han har skrivit många
meddelanden till henne.
Han har också varit
utanför hennes hem,
hennes kontor
och ett hotell hon var på.

Det har varit en rättegång
mot mannen.
Nu är den slut.

Mannen blir straffad
av domstolen för brottet
olaga förföljelse.
Han får fem månaders fängelse.

Bianca Ingrosso säger
hon är glad över att hon vågade
anmäla mannen till poliserna.
Och att han nu blir straffad.

Människor som följer efter
och stör en särskild person
kallas ofta för stalkers.

8 SIDOR/TT

22 augusti 2025

4 kommentarer
  1. V skriver:
    22 augusti, 2025 kl. 12:39

    Bara 5 månader?? Det är dåligt tycker jag.

    Svara
  2. ): skriver:
    22 augusti, 2025 kl. 13:16

    5 månare bättre än inga😢

    Svara
  3. Bah skriver:
    22 augusti, 2025 kl. 13:44

    5 månader borde vara 50 år

    Svara
  4. Peter Wang skriver:
    22 augusti, 2025 kl. 14:41

    Hoppas 5 månader är tillräckligt mycket att lära honom att handla rätt.

    Svara
