Kultur
Bianca Ingrosso och mamma Pernilla Wahlgren. Foto: Henrik Montgomery/TT
Bianca tillbaka i tv
Bianca Ingrosso
ska vara med i programmet
Wahlgrens värld igen.
Hon slutade år 2021.
Hon hade ett eget program
och hann inte vara med
Wahlgrens värld.
Bianca Ingrosso
säger att programmet
inte gör henne stressad.
Det ger henne glädje.
Bianca Ingrosso
får mycket hat på internet.
Hon berättar om det
i programmet.
Hon hoppas att det
kan hjälpa andra.
Nyligen blev en man dömd
till fängelse.
Han hade länge förföljt
Bianca Ingrosso.
Efter domen började
Bianca Ingrosso att gråta.
– Jag har fått tillbaka
mitt liv, sa hon.
Programmet Wahlgrens värld
visar livet med Biancas
mamma artisten Pernilla Wahlgren
och flera andra i familjen.
– Många unga tjejer och killar
som lider av psykisk ohälsa
älskar programmet.
Vi visar att du inte behöver
vara perfekt,
säger Pernilla Wahlgren.
De nya programmen
börjar i Kanal 5 och Max
den 4 september.
8 SIDOR/TT
3 september 2025