Bianca tillbaka i tv

Bianca Ingrosso

ska vara med i programmet

Wahlgrens värld igen.

Hon slutade år 2021.

Hon hade ett eget program

och hann inte vara med

Wahlgrens värld.

Bianca Ingrosso

säger att programmet

inte gör henne stressad.

Det ger henne glädje.

Bianca Ingrosso

får mycket hat på internet.

Hon berättar om det

i programmet.

Hon hoppas att det

kan hjälpa andra.

Nyligen blev en man dömd

till fängelse.

Han hade länge förföljt

Bianca Ingrosso.

Efter domen började

Bianca Ingrosso att gråta.

– Jag har fått tillbaka

mitt liv, sa hon.

Programmet Wahlgrens värld

visar livet med Biancas

mamma artisten Pernilla Wahlgren

och flera andra i familjen.

– Många unga tjejer och killar

som lider av psykisk ohälsa

älskar programmet.

Vi visar att du inte behöver

vara perfekt,

säger Pernilla Wahlgren.

De nya programmen

börjar i Kanal 5 och Max

den 4 september.

8 SIDOR/TT