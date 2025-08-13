Kultur
Bianca Ingrosso i svart klänning pratar med sin kompis Lovisa Worge till höger. Pernilla Wahlgren till höger är mamma till Bianca. Silvia Ingolfsdottir jobbar med Bianca i rättegången.
Man ska ha förföljt Ingrosso
Bianca Ingrosso är en
känd svensk person.
Hon har över en miljon följare
på sajten Instagram
och äger företaget Caia.
Det senaste året ska
en man ha förföljt henne.
Mannen ska ha skrivit
många meddelanden
till Bianca Ingrosso.
Ibland ska det ha varit
hundra om dagen.
Han ska också ha varit
utanför Bianca Ingrossos hem,
hennes kontor
och ett hotell hon var på.
Den här veckan är det
rättegång mot mannen.
Han är misstänkt för
brottet olaga förföljelse.
– Han har börjat styra mitt liv.
Jag har inte kunnat leva normalt
på flera månader,
sa Bianca Ingrosso
i podcasten Högt i tak.
Människor som följer efter
och stör en särskild person
kallas ofta för stalkers.
8 SIDOR/TT
13 augusti 2025