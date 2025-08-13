Man ska ha förföljt Ingrosso

Bianca Ingrosso är en

känd svensk person.

Hon har över en miljon följare

på sajten Instagram

och äger företaget Caia.

Det senaste året ska

en man ha förföljt henne.

Mannen ska ha skrivit

många meddelanden

till Bianca Ingrosso.

Ibland ska det ha varit

hundra om dagen.

Han ska också ha varit

utanför Bianca Ingrossos hem,

hennes kontor

och ett hotell hon var på.

Den här veckan är det

rättegång mot mannen.

Han är misstänkt för

brottet olaga förföljelse.

– Han har börjat styra mitt liv.

Jag har inte kunnat leva normalt

på flera månader,

sa Bianca Ingrosso

i podcasten Högt i tak.

Människor som följer efter

och stör en särskild person

kallas ofta för stalkers.

8 SIDOR/TT