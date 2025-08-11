Kultur
Joel Adolphson har varit Sommarskuggan i år. Foto: Andreas Hillergren/TT
Han är Sommarskuggan
Programmet Sommarlov
har gått på SVT hela sommaren.
Sommarskuggan är en figur
i programmet.
Figuren Sommarskuggan
är två meter hög.
Den har svart, lurvig päls.
Varje år är det någon
som är utklädd i dräkten.
Vem som är i dräkten
ska vara hemligt.
Men nu är mysteriet löst.
Joel Adolphson var figuren i år.
Han är med i gruppen
I Just Want To Be Cool.
Han är glad att ha fått
vara Sommarskuggan.
Men det har varit
väldigt varmt att jobba
i dräkten, säger han.
Sommarskuggan har synts
i tv i många år.
Tidigare har bland andra
youtubern Tomu,
artisten Tusse
och skådespelaren Marianne Mörck
varit Sommarskuggan.
8 SIDOR/TT
11 augusti 2025
Det ser ut som en katt. Det måste vara varmt i det. Hoppas han fick bra betalt för jobbet.
Med tanke på hans andra jobb inom IJWTBC så skulle jag nog inte tänka så mycket på hur mycket betalt han får, MEN det är ju alltid en bonus 😄😊 sen får han ju ha kul samtidigt som han lökar sönder