Han är Sommarskuggan

Programmet Sommarlov

har gått på SVT hela sommaren.

Sommarskuggan är en figur

i programmet.

Figuren Sommarskuggan

är två meter hög.

Den har svart, lurvig päls.

Varje år är det någon

som är utklädd i dräkten.

Vem som är i dräkten

ska vara hemligt.

Men nu är mysteriet löst.

Joel Adolphson var figuren i år.

Han är med i gruppen

I Just Want To Be Cool.

Han är glad att ha fått

vara Sommarskuggan.

Men det har varit

väldigt varmt att jobba

i dräkten, säger han.

Sommarskuggan har synts

i tv i många år.

Tidigare har bland andra

youtubern Tomu,

artisten Tusse

och skådespelaren Marianne Mörck

varit Sommarskuggan.

8 SIDOR/TT