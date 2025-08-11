Kultur

Han står bredvid en svart, lurvig figur.

Joel Adolphson har varit Sommarskuggan i år. Foto: Andreas Hillergren/TT

Han är Sommarskuggan

Programmet Sommarlov
har gått på SVT hela sommaren.
Sommarskuggan är en figur
i programmet.

Figuren Sommarskuggan
är två meter hög.
Den har svart, lurvig päls.

Varje år är det någon
som är utklädd i dräkten.
Vem som är i dräkten
ska vara hemligt.

Men nu är mysteriet löst.
Joel Adolphson var figuren i år.
Han är med i gruppen
I Just Want To Be Cool.

Han är glad att ha fått
vara Sommarskuggan.
Men det har varit
väldigt varmt att jobba
i dräkten, säger han.

Sommarskuggan har synts
i tv i många år.
Tidigare har bland andra
youtubern Tomu,
artisten Tusse
och skådespelaren Marianne Mörck
varit Sommarskuggan.

8 SIDOR/TT

11 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Sofia skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 11:03

    Det ser ut som en katt. Det måste vara varmt i det. Hoppas han fick bra betalt för jobbet.

    Svara
  2. Noah Hagberg skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 21:12

    Med tanke på hans andra jobb inom IJWTBC så skulle jag nog inte tänka så mycket på hur mycket betalt han får, MEN det är ju alltid en bonus 😄😊 sen får han ju ha kul samtidigt som han lökar sönder

    Svara
