Kultur
Nu är klocktornet också flyttat. Det står bredvid Kiruna kyrka. Foto: Pressbild
Kyrkan fick sitt torn
Kyrkan i Kiruna
flyttades förra veckan.
Det tog två dagar.
Hela flytten gick
att se på tv.
Flytten av kyrkan
beror på gruvan i Kiruna.
Gruvan med järnmalm blir
hela tiden större.
Därför har staden
flyttats fem kilometer
för att ge plats åt gruvan.
Nu har även
kyrkans klocktorn flyttats
till den nya platsen.
– Det var en väldigt bra resa.
Allt gick som det var planerat.
Det säger Stefan Holmblad Johansson
som jobbar på företaget LKAB,
som äger gruvan.
Klocktornet är inte
lika stort som kyrkan.
Men flytten av tornet
tog ändå lång tid.
Kyrkan flyttades 500 meter
på en timme.
Klocktornet flyttades
nästan tre kilometer på en timme.
Klocktornet är elva meter brett.
Det är 32 meter högt.
Det väger 62 tusen kilo.
Nu står tornet
bredvid kyrkan
på den nya platsen i Kiruna.
8 SIDOR/TT
27 augusti 2025
FIN!!!😊
Undrar vilken objektiv man hade på kameran när man tog foto, det verkar vara fel perspektiv, vi kallade det ”grodans öga”, men jag kan inte svenskt ord.
Finns inte med kyrkklockan filmen när den flyttar det kan se på stora kyrkan flyttar ni borde ge belöning till den kör med modulen eller hela gruppen