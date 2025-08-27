Kyrkan fick sitt torn

Kyrkan i Kiruna

flyttades förra veckan.

Det tog två dagar.

Hela flytten gick

att se på tv.

Flytten av kyrkan

beror på gruvan i Kiruna.

Gruvan med järnmalm blir

hela tiden större.

Därför har staden

flyttats fem kilometer

för att ge plats åt gruvan.

Nu har även

kyrkans klocktorn flyttats

till den nya platsen.

– Det var en väldigt bra resa.

Allt gick som det var planerat.

Det säger Stefan Holmblad Johansson

som jobbar på företaget LKAB,

som äger gruvan.

Klocktornet är inte

lika stort som kyrkan.

Men flytten av tornet

tog ändå lång tid.

Kyrkan flyttades 500 meter

på en timme.

Klocktornet flyttades

nästan tre kilometer på en timme.

Klocktornet är elva meter brett.

Det är 32 meter högt.

Det väger 62 tusen kilo.

Nu står tornet

bredvid kyrkan

på den nya platsen i Kiruna.

