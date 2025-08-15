Se när kyrkan flyttas

Hela kyrkan i Kiruna

ska flyttas.

Flytten är den 19 och 20 augusti.

Du kan se hela flytten i SVT.

Flytten av kyrkan

beror på gruvan i Kiruna.

I gruvan jobbar människor

med att ta fram järnmalm.

Gruvan växer hela tiden.

Stadens centrum har redan flyttats

för att ge plats åt gruvan.

Kyrkan ska flyttas fem kilometer.

Den flyttas till en plats

nära nya centrum

och kyrkogården.

Lastbilar ska flytta kyrkan.

Kyrkan är 40 meter bred.

Den väger 600 ton.

Kyrkan är den största

byggnaden i världen

som flyttas.

Kiruna kyrka har fått pris

som Sveriges vackraste byggnad.

Medan kyrkan flyttas

blir det tal och uppträdanden.

Kaj och Carola ska uppträda.

Kiruna ligger i Norrbotten

i norra Sverige.

Där har det funnits gruvor

i över hundra år.

Flytten av kyrkan går att se

i SVT2 och SVT Play

den 19 augusti

och den 20 augusti

mellan klockan 7.55 och 17.00.

8 SIDOR/TT