Kultur
Kiruna kyrka ska flyttas till en ny plats. Foto: Pressbild
Se när kyrkan flyttas
Hela kyrkan i Kiruna
ska flyttas.
Flytten är den 19 och 20 augusti.
Du kan se hela flytten i SVT.
Flytten av kyrkan
beror på gruvan i Kiruna.
I gruvan jobbar människor
med att ta fram järnmalm.
Gruvan växer hela tiden.
Stadens centrum har redan flyttats
för att ge plats åt gruvan.
Kyrkan ska flyttas fem kilometer.
Den flyttas till en plats
nära nya centrum
och kyrkogården.
Lastbilar ska flytta kyrkan.
Kyrkan är 40 meter bred.
Den väger 600 ton.
Kyrkan är den största
byggnaden i världen
som flyttas.
Kiruna kyrka har fått pris
som Sveriges vackraste byggnad.
Medan kyrkan flyttas
blir det tal och uppträdanden.
Kaj och Carola ska uppträda.
Kiruna ligger i Norrbotten
i norra Sverige.
Där har det funnits gruvor
i över hundra år.
Flytten av kyrkan går att se
i SVT2 och SVT Play
den 19 augusti
och den 20 augusti
mellan klockan 7.55 och 17.00.
8 SIDOR/TT
15 augusti 2025