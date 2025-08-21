Kultur
Kiruna kyrka på sin nya plats. Foton: Fredrik Sandberg/TT
Kung Carl Gustaf pratar med Sebastian Druker som körde kyrkan med hjälp av en apparat på magen.
Kyrkan blev flyttad med en speciell lastbil med över 200 hjul.
Nu är kyrkan framme
Kyrkan i Kiruna
har blivit flyttad.
I onsdags kom den fram
till sin nya plats.
Då var det fest.
Kung Carl Gustaf var där.
En orkester spelade.
Det tog två dagar
att flytta kyrkan.
Den väger nästan 700 ton.
Det är den största
byggnaden i världen
som flyttas.
Hela flytten gick
att se på tv.
Flera tusen människor
följde kyrkan i Kiruna också.
Allt gick bra.
– Det är fantastiskt.
Vi har jobbat med detta
i över tio år.
Det säger Stefan Hämäläinen
från företaget LKAB.
LKAB äger gruvan i Kiruna.
De är de som flyttar kyrkan.
De har snart flyttat hela stan.
Det är för att gruvan
ska få mer plats.
Gruvan är viktig för Kiruna.
Många arbetar där.
Men alla är inte glada.
En del som bor i Kiruna
protesterar mot
att staden måste flytta.
Kyrkan blev flyttad
fem kilometer.
Den ska stå nära
Kirunas nya centrum.
Den lyckade flytten blev
firad med ett rekord i kaffe.
Efter en kort gudstjänst
drack folk över
3 000 koppar kaffe.
8 SIDOR/TT
21 augusti 2025
STOR GRATTIS!!!🥳🧡
8sidor hur gammal är denna fina kyrkan??
Kyrkan är från år 1912.
Hoppas att någon gifter sig i denna fina kyrka! 😍🥰