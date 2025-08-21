Nu är kyrkan framme

Kyrkan i Kiruna

har blivit flyttad.

I onsdags kom den fram

till sin nya plats.

Då var det fest.

Kung Carl Gustaf var där.

En orkester spelade.

Det tog två dagar

att flytta kyrkan.

Den väger nästan 700 ton.

Det är den största

byggnaden i världen

som flyttas.

Hela flytten gick

att se på tv.

Flera tusen människor

följde kyrkan i Kiruna också.

Allt gick bra.

– Det är fantastiskt.

Vi har jobbat med detta

i över tio år.

Det säger Stefan Hämäläinen

från företaget LKAB.

LKAB äger gruvan i Kiruna.

De är de som flyttar kyrkan.

De har snart flyttat hela stan.

Det är för att gruvan

ska få mer plats.

Gruvan är viktig för Kiruna.

Många arbetar där.

Men alla är inte glada.

En del som bor i Kiruna

protesterar mot

att staden måste flytta.

Kyrkan blev flyttad

fem kilometer.

Den ska stå nära

Kirunas nya centrum.

Den lyckade flytten blev

firad med ett rekord i kaffe.

Efter en kort gudstjänst

drack folk över

3 000 koppar kaffe.

