Kultur

Hon står på en scen och sjunger i en mikrofon.

Pernilla Wahlgren fortsätter att leda programmet Allsång på Skansen. Foto: Jessica Gow/TT

Wahlgren fortsätter

På tisdagen var det
sista programmet för i sommar
av Allsång på Skansen.

Pernilla Wahlgren ledde programmet
som vanligt.

Magnus Uggla, Seinabo Sey,
Lisa Nilsson och artister
från musikalen om bandet Roxette
uppträdde.

Programmet Allsång på Skansen
är populärt.
Nästan 900 tusen personer
brukar titta på programmet
i SVT varje vecka.

I år fyller programmet 90 år.
Det fortsätter nästa sommar.
Det blir Pernilla Wahlgren
som leder programmet då med.

8 SIDOR

13 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. bella skriver:
    13 augusti, 2025 kl. 10:57

    Jag hade hoppas att någon annan skulle ta över all sång. någon som kan föra vidare tradition och sång. Inte intern skämt och dåliga kommentar.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar