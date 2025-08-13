Wahlgren fortsätter

På tisdagen var det

sista programmet för i sommar

av Allsång på Skansen.

Pernilla Wahlgren ledde programmet

som vanligt.

Magnus Uggla, Seinabo Sey,

Lisa Nilsson och artister

från musikalen om bandet Roxette

uppträdde.

Programmet Allsång på Skansen

är populärt.

Nästan 900 tusen personer

brukar titta på programmet

i SVT varje vecka.

I år fyller programmet 90 år.

Det fortsätter nästa sommar.

Det blir Pernilla Wahlgren

som leder programmet då med.

