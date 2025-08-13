Kultur
Pernilla Wahlgren fortsätter att leda programmet Allsång på Skansen. Foto: Jessica Gow/TT
Wahlgren fortsätter
På tisdagen var det
sista programmet för i sommar
av Allsång på Skansen.
Pernilla Wahlgren ledde programmet
som vanligt.
Magnus Uggla, Seinabo Sey,
Lisa Nilsson och artister
från musikalen om bandet Roxette
uppträdde.
Programmet Allsång på Skansen
är populärt.
Nästan 900 tusen personer
brukar titta på programmet
i SVT varje vecka.
I år fyller programmet 90 år.
Det fortsätter nästa sommar.
Det blir Pernilla Wahlgren
som leder programmet då med.
8 SIDOR
13 augusti 2025
Jag hade hoppas att någon annan skulle ta över all sång. någon som kan föra vidare tradition och sång. Inte intern skämt och dåliga kommentar.