Sverige
En pojke dog efter att ha fastnat i en container vid en skola i Sandviken. Foto: Roger Nilsson/Blåljusmedia/TT
Pojke dog i container
En pojke dog
efter att han fastnat
i en container.
Det hände i fredags
i staden Sandviken.
Pojken som var under nio år
ska ha blivit klämd i containern.
Han ska ha fastnat
med huvudet när han lekte.
Det säger SVTs nyheter.
Containern ska ha stått
vid en skola som heter
Vallhovskolan.
Olyckan hände strax
innan klockan fem
på eftermiddagen.
Nu ska poliserna undersöka
hur olyckan kunde hända.
Många som bor nära skolan
är ledsna över det som hänt.
8 SIDOR/TT
15 juni 2026
Viktigt att föräldrarna har lite kontroll över barnen. Tragiskt verkligen. Rip
Var det personalen på skolan som var omärksam att pojken var vid containern utanför skolan?
Hej!
Vi vet inte mer om hur olyckan hände.
Hälsningar,
8 Sidor
Svenska politikerna vill inte att föräldrarna ska ha kontroll efter sina barn, det är därför massa händer. Föräldern är alltid föräldern menar att hen ska aldrig låta sitt barn hamna i stora problem när hen där. Svenska politikerna håll koll på vad ni gör och tänka dubbelt innan ni tar beslut.
Barn har rätt mer än jag föräldern. Vad är det.
😔😢
Familjen måste ha contoll över sitt barn