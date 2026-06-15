Sverige

En avspärrning runt en stor container.

En pojke dog efter att ha fastnat i en container vid en skola i Sandviken. Foto: Roger Nilsson/Blåljusmedia/TT

Pojke dog i container

En pojke dog
efter att han fastnat
i en container.

Det hände i fredags
i staden Sandviken.

Pojken som var under nio år
ska ha blivit klämd i containern.
Han ska ha fastnat
med huvudet när han lekte.
Det säger SVTs nyheter.

Containern ska ha stått
vid en skola som heter
Vallhovskolan.

Olyckan hände strax
innan klockan fem
på eftermiddagen.

Nu ska poliserna undersöka
hur olyckan kunde hända.

Många som bor nära skolan
är ledsna över det som hänt.

8 SIDOR/TT

15 juni 2026

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6 kommentarer
  1. V skriver:
    15 juni, 2026 kl. 10:02

    Viktigt att föräldrarna har lite kontroll över barnen. Tragiskt verkligen. Rip

    Svara
  2. Vinne skriver:
    15 juni, 2026 kl. 11:45

    Var det personalen på skolan som var omärksam att pojken var vid containern utanför skolan?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      15 juni, 2026 kl. 12:05

      Hej!
      Vi vet inte mer om hur olyckan hände.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  3. Jimmy skriver:
    15 juni, 2026 kl. 11:47

    Svenska politikerna vill inte att föräldrarna ska ha kontroll efter sina barn, det är därför massa händer. Föräldern är alltid föräldern menar att hen ska aldrig låta sitt barn hamna i stora problem när hen där. Svenska politikerna håll koll på vad ni gör och tänka dubbelt innan ni tar beslut.

    Barn har rätt mer än jag föräldern. Vad är det.

    Svara
  4. MILENA LUISA skriver:
    15 juni, 2026 kl. 13:16

    😔😢

    Svara
  5. Afrika skriver:
    15 juni, 2026 kl. 14:28

    Familjen måste ha contoll över sitt barn

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