Pojke dog i container

En pojke dog

efter att han fastnat

i en container.

Det hände i fredags

i staden Sandviken.

Pojken som var under nio år

ska ha blivit klämd i containern.

Han ska ha fastnat

med huvudet när han lekte.

Det säger SVTs nyheter.

Containern ska ha stått

vid en skola som heter

Vallhovskolan.

Olyckan hände strax

innan klockan fem

på eftermiddagen.

Nu ska poliserna undersöka

hur olyckan kunde hända.

Många som bor nära skolan

är ledsna över det som hänt.

8 SIDOR/TT