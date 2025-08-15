Kultur
Taylor Swift har gjort en ny skiva. Foto: AP/TT
Swift spelade in i Sverige
Artisten Taylor Swift
från USA har gjort en ny skiva.
Den ska heta
The life of a showgirl.
Den kommer den 3 oktober.
Det berättar Taylor Swift
på sin sida på internet.
Skivan är inspelad i Sverige.
Svenskarna Max Martin
och Shellback har hjälpt
Swift med musiken.
– De grabbarna är genier.
Vi gjorde allt i Sverige.
Det var bara vi tre.
Det säger Taylor Swift
i podden New Heights.
Max Martin har tidigare
gjort musik med Swift.
Bland annat låtarna
Shake it off och Blank space.
Taylor Swift är en av
världens mest populära artister.
Hennes förra skiva gjorde rekord.
På en enda dag blev den
spelad 300 miljoner gånger
på sajten Spotify.
8 SIDOR/TT
15 augusti 2025