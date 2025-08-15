Swift spelade in i Sverige

Artisten Taylor Swift

från USA har gjort en ny skiva.

Den ska heta

The life of a showgirl.

Den kommer den 3 oktober.

Det berättar Taylor Swift

på sin sida på internet.

Skivan är inspelad i Sverige.

Svenskarna Max Martin

och Shellback har hjälpt

Swift med musiken.

– De grabbarna är genier.

Vi gjorde allt i Sverige.

Det var bara vi tre.

Det säger Taylor Swift

i podden New Heights.

Max Martin har tidigare

gjort musik med Swift.

Bland annat låtarna

Shake it off och Blank space.

Taylor Swift är en av

världens mest populära artister.

Hennes förra skiva gjorde rekord.

På en enda dag blev den

spelad 300 miljoner gånger

på sajten Spotify.

8 SIDOR/TT