Ny musik med Swift

Taylor Swift är en av

världens mest kända artister.

Nu har hon gjort

ett nytt album med låtar.

Det är hennes tolfte album.

Albumet heter

The life of a showgirl.

Låtarna på albumet handlar om

Taylor Swifts eget liv

och om hennes jobb som artist.

Hon har gjort musiken

tillsammans med två svenskar,

Max Martin och Karl Johan Schuster

som kallas för Shellback.

Flera svenska musiker

spelar också i några av låtarna.

I appen Instagram

tackar Taylor Swift

Max Martin och Shellback

för hjälpen.

– Tack mina vänner

för att ni hjälpte mig

att göra detta självporträtt,

säger hon.

8 SIDOR/TT

Låten Life of a Showgirl