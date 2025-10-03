Kultur
Taylor Swift har gjort ny musik. Foto: TT
Ny musik med Swift
Taylor Swift är en av
världens mest kända artister.
Nu har hon gjort
ett nytt album med låtar.
Det är hennes tolfte album.
Albumet heter
The life of a showgirl.
Låtarna på albumet handlar om
Taylor Swifts eget liv
och om hennes jobb som artist.
Hon har gjort musiken
tillsammans med två svenskar,
Max Martin och Karl Johan Schuster
som kallas för Shellback.
Flera svenska musiker
spelar också i några av låtarna.
I appen Instagram
tackar Taylor Swift
Max Martin och Shellback
för hjälpen.
– Tack mina vänner
för att ni hjälpte mig
att göra detta självporträtt,
säger hon.
3 oktober 2025
