Konstnären Banksy har gjort ett konstverk på Högsta domstolens hus i Storbritannien. Foto: Banksy/AP/TT
Domstolen har täckt för konsten. Foto: Joanna Chan/AP/TT
Konstverket blir borttaget. Foto: Danny Halpin/AP/TT
Banksys konst stoppad
Konstnären Banksy
gjorde ett konstverk
på väggen till
Högsta domstolens hus
i Storbritannien.
Konsten var kritik
mot domstolen.
Bilden visar en domare
som slår en person
som demonstrerar.
Men konstverket blev
stoppat av domstolen.
De täckte för väggen med plåt.
Många tror att konsten
är kritik mot en ny lag
som förbjuder en grupp
som heter Palestine Action.
Några dagar innan
Banksy gjorde konstverket
blev flera hundra personer
tagna av poliser
för att de visade stöd för gruppen.
Det var under en protest
mot Israel som krigar
i det palestinska området Gaza.
Gruppen Palestine Action
vill stoppa Storbritanniens
stöd till Israel.
Lagen kom till
efter att gruppen förstört
två flygplan som tillhör
landets militärer.
Högsta domstolen sa direkt
att de skulle ta bort Banksys konst
på väggen.
Många människor kom
till domstolen för att se konsten.
De flyttade också
på plåten så att konsten
gick att se igen.
Men nu finns inte
konsten kvar längre.
Domstolen har målat över bilden.
10 september 2025
Plåten är domarnas konst. Alla har rätt att uttrycka sig kreativt, det är urban art. Själv tycker jag att målningen är vackrare, rent estetiskt.