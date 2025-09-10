Banksys konst stoppad

Konstnären Banksy

gjorde ett konstverk

på väggen till

Högsta domstolens hus

i Storbritannien.

Konsten var kritik

mot domstolen.

Bilden visar en domare

som slår en person

som demonstrerar.

Men konstverket blev

stoppat av domstolen.

De täckte för väggen med plåt.

Många tror att konsten

är kritik mot en ny lag

som förbjuder en grupp

som heter Palestine Action.

Några dagar innan

Banksy gjorde konstverket

blev flera hundra personer

tagna av poliser

för att de visade stöd för gruppen.

Det var under en protest

mot Israel som krigar

i det palestinska området Gaza.

Gruppen Palestine Action

vill stoppa Storbritanniens

stöd till Israel.

Lagen kom till

efter att gruppen förstört

två flygplan som tillhör

landets militärer.

Högsta domstolen sa direkt

att de skulle ta bort Banksys konst

på väggen.

Många människor kom

till domstolen för att se konsten.

De flyttade också

på plåten så att konsten

gick att se igen.

Men nu finns inte

konsten kvar längre.

Domstolen har målat över bilden.

Storbritanniens nya lag

