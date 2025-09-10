Världen

Massor av människor på ett torg i London. De viftar med palestinska flaggor.

Folk protesterade mot en ny lag och mot Israels krig i Gaza i London i helgen. Poliserna grep flera. Foto: Joanna Chan

Protester mot brittisk lag

Storbritannien har en ny lag.
Lagen säger att en grupp
som heter Palestine action
är terrorister.

Den som är med i
eller stöttar gruppen
kan bli dömd till 14 års fängelse.

Lagen började gälla i somras
efter att gruppen bland annat
förstört två flygplan
som brittiska militärer använder.
Det var en protest mot
Storbritanniens stöd till Israel.
Gruppen vill stoppa Israels krig
i det palestinska området Gaza.

Många britter protesterar
nu mot den nya lagen.
Gruppen förstör saker
men använder inte våld
mot människor.
Därför är de inte terrorister,
tycker de som protesterar.

Sedan lagen började gälla
har många människor
blivit tagna av poliserna.

I helgen tog poliserna
flera hundra personer
vid en protest i London.

Poliserna säger att de tar fast folk
som visar stöd för gruppen
eller attackerar poliserna.

Ungefär 1 500 personer
var med i protesten.

Samtidigt protesterade
över 20 tusen människor
mot Israels krig i Gaza
på samma plats.

Banksy har gjort konst om protesterna.
Nu blir Banksys konst stoppad.

8 SIDOR/TT

10 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
6 kommentarer
  1. v skriver:
    10 september, 2025 kl. 11:43

    bra lag tycker jag. och vilken rätt har dessa att förstöra saker????

    Svara
  2. Sofia skriver:
    10 september, 2025 kl. 12:32

    Farlig lag. Man kan förklara vem som helst som terorist. Har de verkligen förstört flyg? De målade på dem, läste jag. Kollektiva straff är inte bra och som jag såg på youtube, haffar poliser i UK nu mest kvinnor 70 plus. Kanske ska dessa få bättre mat i fängelse än på äldreboende…

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      10 september, 2025 kl. 13:04

      Hej Sofia!
      Medlemmar från gruppen bröt sig
      in och sprejade färg i och på flygplanen.
      Färgen röd skulle visa döda palestiniers blod.
      De skadade även planen med kofot.
      /Hälsningar 8 Sidor

  3. Katrin skriver:
    10 september, 2025 kl. 12:49

    Det är en bra lag, tycker jag. Sådana grupper destabiliserar situationen i Europa och skadar oss alla.

    Svara
  4. V skriver:
    10 september, 2025 kl. 12:51

    Håller med Katrin till 100 procent

    Svara
  5. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    10 september, 2025 kl. 13:42

    Här har vi det! Folk blir radikaliserad på grund av krig…det blir värre och värre…till slut ingen vill gilla staten Israel!!!

    Svara
