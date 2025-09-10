Protester mot brittisk lag

Storbritannien har en ny lag.

Lagen säger att en grupp

som heter Palestine action

är terrorister.

Den som är med i

eller stöttar gruppen

kan bli dömd till 14 års fängelse.

Lagen började gälla i somras

efter att gruppen bland annat

förstört två flygplan

som brittiska militärer använder.

Det var en protest mot

Storbritanniens stöd till Israel.

Gruppen vill stoppa Israels krig

i det palestinska området Gaza.

Många britter protesterar

nu mot den nya lagen.

Gruppen förstör saker

men använder inte våld

mot människor.

Därför är de inte terrorister,

tycker de som protesterar.

Sedan lagen började gälla

har många människor

blivit tagna av poliserna.

I helgen tog poliserna

flera hundra personer

vid en protest i London.

Poliserna säger att de tar fast folk

som visar stöd för gruppen

eller attackerar poliserna.

Ungefär 1 500 personer

var med i protesten.

Samtidigt protesterade

över 20 tusen människor

mot Israels krig i Gaza

på samma plats.

Banksy har gjort konst om protesterna.

Nu blir Banksys konst stoppad.

