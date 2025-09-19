Tecknat med känslor

8 Sidor har sett

den nya japanska filmen

Demon Slayer Infinity Castle.

Tecknade serier och filmer

från landet Japan kallas anime.



Demon slayer är

en populär anime.

Den handlar om Tanjiro Kamado

och hans syster Nezuko.

En dag när Tanjiro kommer hem

från skogen har demoner

dödat hans familj.

Bara systern har överlevt.

Men hon har blivit en demon,

en ond ande.

Demon slayer handlar om

Tanjiros kamp för att hitta

och rädda sin syster.

Han går med i en grupp

som slåss mot demoner.

De kallas för demon slayers,

demondödare.

I den nya filmen Infinity Castle

slåss gruppen mot den mäktiga

prins Muzan.

Han är demonernas ledare.

Filmen är lång.

Den är två och en halv timme.

Men tiden går fort.

Du hinner knappt tänka.

Det händer saker hela tiden.

Hjältarna i gruppen är

i olika rum i ett stort slott.

Där måste de slåss mot

olika demoner.

I varje strid får du veta mer om

vilka hjältarna och demonerna är.

Striderna är häftiga att se.

Det är starka färger

och många detaljer.

Ljudet är högt. Varje slag

dånar i bions salong.

Filmen är tecknad men

känns ändå verklig.

Musiken är också bra.

Men efter ett tag

blir det nästan för mycket.

Därför är det skönt

att filmen är lugnare i slutet.

Då får vi veta mer om demonen

Akazas sorgliga historia.

Många grät på bion där jag

såg filmen.

Infinity Castle går att se en kort tid

på svenska biografer i höst.

I vinter finns den troligen att se

på företaget Crunchyrolls sajt.

Filmen får betyget

fyra av fem av 8 Sidor.

ANTON ANDERSSON/8 SIDOR