Kultur
I den nya filmen får vi veta mer om demonen Akaza. Bild: Ufotable
Tecknat med känslor
8 Sidor har sett
den nya japanska filmen
Demon Slayer Infinity Castle.
Tecknade serier och filmer
från landet Japan kallas anime.
Demon slayer är
en populär anime.
Den handlar om Tanjiro Kamado
och hans syster Nezuko.
En dag när Tanjiro kommer hem
från skogen har demoner
dödat hans familj.
Bara systern har överlevt.
Men hon har blivit en demon,
en ond ande.
Demon slayer handlar om
Tanjiros kamp för att hitta
och rädda sin syster.
Han går med i en grupp
som slåss mot demoner.
De kallas för demon slayers,
demondödare.
I den nya filmen Infinity Castle
slåss gruppen mot den mäktiga
prins Muzan.
Han är demonernas ledare.
Filmen är lång.
Den är två och en halv timme.
Men tiden går fort.
Du hinner knappt tänka.
Det händer saker hela tiden.
Hjältarna i gruppen är
i olika rum i ett stort slott.
Där måste de slåss mot
olika demoner.
I varje strid får du veta mer om
vilka hjältarna och demonerna är.
Striderna är häftiga att se.
Det är starka färger
och många detaljer.
Ljudet är högt. Varje slag
dånar i bions salong.
Filmen är tecknad men
känns ändå verklig.
Musiken är också bra.
Men efter ett tag
blir det nästan för mycket.
Därför är det skönt
att filmen är lugnare i slutet.
Då får vi veta mer om demonen
Akazas sorgliga historia.
Många grät på bion där jag
såg filmen.
Infinity Castle går att se en kort tid
på svenska biografer i höst.
I vinter finns den troligen att se
på företaget Crunchyrolls sajt.
Filmen får betyget
fyra av fem av 8 Sidor.
ANTON ANDERSSON/8 SIDOR
19 september 2025
God amm
Denna Film känns bra att se, måste kollas 👍
demon sleiur är en bra anime men för att förstå måste man se serien först