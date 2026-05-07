Människor i Turkiet protesterade mot att Israels militärer grep människor som var på väg med hjälp till Gaza. Foto: Francisco Seco/AP/TT
Svensk man inlåst i Israel
Israels militärer stoppade
många båtar utanför Grekland.
Det hände förra veckan.
Båtarna med flera hundra människor
var på väg med hjälp
till det palestinska området Gaza.
En svensk man greps
tillsammans med en annan
man från Brasilien.
Nu sitter de inlåsta
i ett fängelse i Israel.
Mannen är ungefär 40 år.
Han är också spansk medborgare.
Spanien kräver att Israel
släpper mannen fri.
Spaniens regering säger
att Israel inte har rätt
att gripa männen.
Mannen från Brasilien
blev slagen tills han svimmade.
Mannen från Sverige
tvingades ligga med ansiktet nedåt
under resan till Israel.
Det har männen sagt till
sina advokater.
Sveriges regering säger
att det är allvarligt
om det stämmer.
De har pratat med
Israels politiker
om hur männen
har behandlats, säger de.
Israel säger att männen
har med en grupp terrorister
att göra.
8 SIDOR/TT
7 maj 2026
Om de gjorde så mot männen.
I Gaza ×10000 gånger mot vanliga människor
