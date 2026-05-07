Svensk man inlåst i Israel

Israels militärer stoppade

många båtar utanför Grekland.

Det hände förra veckan.

Båtarna med flera hundra människor

var på väg med hjälp

till det palestinska området Gaza.

En svensk man greps

tillsammans med en annan

man från Brasilien.

Nu sitter de inlåsta

i ett fängelse i Israel.

Mannen är ungefär 40 år.

Han är också spansk medborgare.

Spanien kräver att Israel

släpper mannen fri.

Spaniens regering säger

att Israel inte har rätt

att gripa männen.

Mannen från Brasilien

blev slagen tills han svimmade.

Mannen från Sverige

tvingades ligga med ansiktet nedåt

under resan till Israel.

Det har männen sagt till

sina advokater.

Sveriges regering säger

att det är allvarligt

om det stämmer.

De har pratat med

Israels politiker

om hur männen

har behandlats, säger de.

Israel säger att männen

har med en grupp terrorister

att göra.

8 SIDOR/TT