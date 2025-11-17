Kultur
Konstnären Gustav Klimt har gjort tavlan på Elisabeth Lederer. Nu ska den säljas. Foto: Sotheby's
Hela tavlan på Elisabeth Lederer. Foto: Sotheby's.
Tavlan kostar en miljard
På tisdag ska en känd tavla
säljas på auktion i USA.
Priset är inte klart än.
Men tavlan kan bli
en av de dyraste någonsin.
Priset kan bli
över en miljard kronor.
Det tror experter.
Konstnären Gustav Klimt
målade tavlan år 1916.
Kvinnan på bilden
hette Elisabeth Lederer.
Hon kom från en rik
judisk familj i Österrike.
Hennes mamma var nära vän
med konstnären Klimt.
Familjen samlade på många
av hans tavlor.
Elisabeth Lederer var ung,
vacker och beundrad.
Men på 1930-talet ändrades allt.
Andra världskriget startade.
Hitler och nazisterna
tog makten i Österrike.
De hatade judar.
Nazisterna hotade familjen
och stal många av deras tavlor
och andra saker de ägde.
Elisabeths enda barn,
en liten pojke dog.
Sedan blev hon lämnad
av sin man.
Mannen gillade nazisterna.
Han tog också över
hennes hus och aktier.
Det säger forskare.
Elisabeths mamma
och bröder flydde från Österrike.
Men Elisabeth stannade.
Hon sa till nazisterna
att hon inte var helt judisk.
Hon sa att hennes pappa
var konstnären Gustav Klimt.
Många tror att det
kan ha varit en lögn
för att hon skulle överleva.
Elisabeth fick stanna i Österrike.
Men hon levde inte länge.
Hon dog ensam år 1944,
ett år innan kriget var slut.
Hon blev bara 50 år.
Många av familjens tavlor
kom aldrig tillbaka.
De blev förstörda i en brand.
Tavlan på Elisabeth
hittades efter
andra världskriget.
Elisabeths bror tog hand
om den innan den blev såld
till andra ägare.
Nu kan en ny person
få köpa den vackra tavlan
med den sorgliga historian.
Den 18 november
startar auktionen på tavlan
hos företaget Sotheby’s.
KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR
Gustav Klimt
- Gustav Klimt var en konstnär
från staden Wien i Österrike.
- Han föddes år 1862.
Han dog år 1918.
- Han är känd för sina
målningar av kvinnor.
- Under andra världskriget
stal nazisterna många av
Klimts målningar från judiska familjer.
- En av Klimts mest kända målningar
är Porträtt av Adele Bloch-Bauer.
- Nazisterna stal den tavlan.
Efter kriget fick familjen som ägde tavlan
inte tillbaka den av Österrikiska staten.
Efter att familjen stämt staten
fick de tillbaka tavlan år 2006.
- Porträtt av Adele Bloch-Bauer
såldes sedan på auktion för en miljard kronor.
17 november 2025