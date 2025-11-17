Tavlan kostar en miljard

På tisdag ska en känd tavla

säljas på auktion i USA.

Priset är inte klart än.

Men tavlan kan bli

en av de dyraste någonsin.

Priset kan bli

över en miljard kronor.

Det tror experter.

Konstnären Gustav Klimt

målade tavlan år 1916.

Kvinnan på bilden

hette Elisabeth Lederer.

Hon kom från en rik

judisk familj i Österrike.

Hennes mamma var nära vän

med konstnären Klimt.

Familjen samlade på många

av hans tavlor.

Elisabeth Lederer var ung,

vacker och beundrad.

Men på 1930-talet ändrades allt.

Andra världskriget startade.

Hitler och nazisterna

tog makten i Österrike.

De hatade judar.

Nazisterna hotade familjen

och stal många av deras tavlor

och andra saker de ägde.

Elisabeths enda barn,

en liten pojke dog.

Sedan blev hon lämnad

av sin man.

Mannen gillade nazisterna.

Han tog också över

hennes hus och aktier.

Det säger forskare.

Elisabeths mamma

och bröder flydde från Österrike.

Men Elisabeth stannade.

Hon sa till nazisterna

att hon inte var helt judisk.

Hon sa att hennes pappa

var konstnären Gustav Klimt.

Många tror att det

kan ha varit en lögn

för att hon skulle överleva.

Elisabeth fick stanna i Österrike.

Men hon levde inte länge.

Hon dog ensam år 1944,

ett år innan kriget var slut.

Hon blev bara 50 år.

Många av familjens tavlor

kom aldrig tillbaka.

De blev förstörda i en brand.

Tavlan på Elisabeth

hittades efter

andra världskriget.

Elisabeths bror tog hand

om den innan den blev såld

till andra ägare.

Nu kan en ny person

få köpa den vackra tavlan

med den sorgliga historian.

Den 18 november

startar auktionen på tavlan

hos företaget Sotheby’s.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR