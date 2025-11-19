Kultur
Tavlan på Elisabeth Lederer såldes för 2,2 miljarder kronor. Foton: Screenshot Sotheby's livestream och TT.
Personen som köpte tavlan ringde till auktionen. Folk applåderar när köpet är klart. Foto: Screenshot livestream Sotheby's.
Tavlans pris blev två miljarder
Nu har en av
världens dyraste tavlor
sålts på auktion.
Det är tavlan
Porträtt av Elisabeth Lederer
av konstnären Gustav Klimt.
Priset blev över
två miljarder kronor.
Flera personer ville
köpa tavlan på auktionen.
De bjöd mer och mer pengar.
Till slut var det
en person som bjöd mest.
Priset blev till slut
mer än 2,2 miljarder kronor.
Det är det näst högsta priset
som en tavla någonsin
har sålts för på en auktion.
Det är inte känt
vem som köpte tavlan.
Personen ringde in till auktionen
för att bjuda på tavlan.
Tavlan är målad
mellan åren 1914 och 1916.
Kvinnan på tavlan
heter Elisabeth Lederer.
Hon kom från
en rik judisk familj
i staden Wien i Österrike.
När andra världskriget
startade på 1930-talet
förlorade hon allt.
Det var när nazisterna
tog över Österrike.
Hon dog år 1944.
Då var hon fattig
och bortglömd.
Men nu talar alla
om hennes tavla.
KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR
Gustav Klimt
- Gustav Klimt var en konstnär
från staden Wien i Österrike.
- Han föddes år 1862.
Han dog år 1918.
- Han är känd för sina
målningar av kvinnor.
- Under andra världskriget
stal nazisterna många av
Klimts målningar från judiska familjer.
- En av Klimts mest kända målningar
är Porträtt av Adele Bloch-Bauer.
- Nazisterna stal den tavlan.
Efter kriget fick familjen
som ägde tavlan
inte tillbaka den
av österrikiska staten.
Efter att familjen stämt staten
fick de tillbaka tavlan år 2006.
- Porträtt av Adele Bloch-Bauer
såldes sedan på auktion
för en miljard kronor.
- Nu har porträttet
av Elisabeth Lederer
sålts för ännu mer pengar,
2,2 miljarder kronor.
