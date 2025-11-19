Kultur

    Tavlan på Elisabeth Lederer såldes för 2,2 miljarder kronor. Foton: Screenshot Sotheby's livestream och TT.

    Personen som köpte tavlan ringde till auktionen. Folk applåderar när köpet är klart. Foto: Screenshot livestream Sotheby's.

Tavlans pris blev två miljarder

Nu har en av
världens dyraste tavlor
sålts på auktion.

Det är tavlan
Porträtt av Elisabeth Lederer
av konstnären Gustav Klimt.

Priset blev över
två miljarder kronor.

Flera personer ville
köpa tavlan på auktionen.
De bjöd mer och mer pengar.
Till slut var det
en person som bjöd mest.
Priset blev till slut
mer än 2,2 miljarder kronor.

Det är det näst högsta priset
som en tavla någonsin
har sålts för på en auktion.

Det är inte känt
vem som köpte tavlan.
Personen ringde in till auktionen
för att bjuda på tavlan.

Tavlan är målad
mellan åren 1914 och 1916.
Kvinnan på tavlan
heter Elisabeth Lederer.
Hon kom från
en rik judisk familj
i staden Wien i Österrike.

När andra världskriget
startade på 1930-talet
förlorade hon allt.
Det var när nazisterna
tog över Österrike.

Hon dog år 1944.
Då var hon fattig
och bortglömd.
Men nu talar alla
om hennes tavla.

Gustav Klimt

  • Gustav Klimt var en konstnär
    från staden Wien i Österrike.
  • Han föddes år 1862.
    Han dog år 1918.
  • Han är känd för sina
    målningar av kvinnor.
  • Under andra världskriget
    stal nazisterna många av
    Klimts målningar från judiska familjer.
  • En av Klimts mest kända målningar
    är Porträtt av Adele Bloch-Bauer.
  • Nazisterna stal den tavlan.
    Efter kriget fick familjen
    som ägde tavlan
    inte tillbaka den
    av österrikiska staten.
    Efter att familjen stämt staten
    fick de tillbaka tavlan år 2006.
  • Porträtt av Adele Bloch-Bauer
    såldes sedan på auktion
    för en miljard kronor.
  • Nu har porträttet
    av Elisabeth Lederer
    sålts för ännu mer pengar,
    2,2 miljarder kronor.
En konstnär i svartvitt. Konstnären Gustav Klimt. Foto: Josef Anton

19 november 2025

