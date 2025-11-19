Tavlans pris blev två miljarder

Nu har en av

världens dyraste tavlor

sålts på auktion.

Det är tavlan

Porträtt av Elisabeth Lederer

av konstnären Gustav Klimt.

Priset blev över

två miljarder kronor.

Flera personer ville

köpa tavlan på auktionen.

De bjöd mer och mer pengar.

Till slut var det

en person som bjöd mest.

Priset blev till slut

mer än 2,2 miljarder kronor.

Det är det näst högsta priset

som en tavla någonsin

har sålts för på en auktion.

Det är inte känt

vem som köpte tavlan.

Personen ringde in till auktionen

för att bjuda på tavlan.

Tavlan är målad

mellan åren 1914 och 1916.

Kvinnan på tavlan

heter Elisabeth Lederer.

Hon kom från

en rik judisk familj

i staden Wien i Österrike.

När andra världskriget

startade på 1930-talet

förlorade hon allt.

Det var när nazisterna

tog över Österrike.

Hon dog år 1944.

Då var hon fattig

och bortglömd.

Men nu talar alla

om hennes tavla.

Elisabeth Lederers sorgliga historia