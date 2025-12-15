Kultur
Skådespelaren Helge Skoog är död. Bild från år 2014. Foto: Robert Eklund/TT
Helge Skoog är död
Skådespelaren Helge Skoog
är död.
Han är känd för många
som Ture Sventon.
Helge Skoog spelade
detektiven Sventon
i SVTs julkalender Ture Sventon
år 1989.
Skoog spelade också pappan
i en populär serie på tv
på 1990-talet, Ebba och Didrik.
Helge Skoog var också den
röst som berättar i TV4s program
Halv åtta hos mig.
Han jobbade också med teater
för Kulturhuset Stadsteatern
i Stockholm i nästan 40 år.
Pia Johansson jobbade
med Helge Skoog i många år.
– Han var den roligaste
och alltid nyfiken.
Jag känner mig tacksam
som fick ha honom
som vän och kollega,
säger hon.
Helge Skoog dog
efter en tids sjukdom.
Han blev 87 år.
8 SIDOR/TT
15 december 2025