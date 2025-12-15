Skådespelaren Helge Skoog

är död.

Han är känd för många

som Ture Sventon.

Helge Skoog spelade

detektiven Sventon

i SVTs julkalender Ture Sventon

år 1989.

Skoog spelade också pappan

i en populär serie på tv

på 1990-talet, Ebba och Didrik.

Helge Skoog var också den

röst som berättar i TV4s program

Halv åtta hos mig.

Han jobbade också med teater

för Kulturhuset Stadsteatern

i Stockholm i nästan 40 år.

Pia Johansson jobbade

med Helge Skoog i många år.

– Han var den roligaste

och alltid nyfiken.

Jag känner mig tacksam

som fick ha honom

som vän och kollega,

säger hon.

Helge Skoog dog

efter en tids sjukdom.

Han blev 87 år.

8 SIDOR/TT