Kultur
En bild från programmet med Kalle Anka på julafton. Foto: Buenavista
Artisten Siw Malmkvist ska presentera programmen i SVT på julafton. Foto: Anders Wiklund/TT
Amanda Jansson spelar Jana i serien Jag for ner till bror. Foto: Saga Berlin/SVT
Birk och Ronja i serien Ronja Rövardotter. Foto: Viaplay
Mycket att titta på
På julen tittar många
på tv och film.
8 Sidor tipsar om vad
som finns att se.
För många börjar julen vid tv
på kvällen den 23 december.
Då är det tävlingen Bingolotto i TV4.
Många köper lotter
och försöker vinna.
Artister sjunger och rimmar.
I år uppträder bland andra EMD,
Loa Falkman och Sabina Ddumba.
På julafton den 24 december
tittar många på SVT.
Klockan tre tänder
artisten Siw Malmkvist
ett ljus och önskar god jul.
Hon är årets julvärd.
Sedan är programmet
Kalle Anka och hans vänner.
Det visar klipp
från olika tecknade filmer.
Det går bara att se i SVT
och SVT Play på julafton
klockan 15.05 till 16.10.
Filmen Karl-Bertil Jonssons julafton
går att se på SVT
på julafton klockan 19.05.
Den handlar om pojken
som tar från de rika
och ger till de fattiga.
Filmen fyller 50 år i år.
Kanalen Disney+ visar filmen
Grinchen – Julen är stulen.
Jim Carrey spelar
den gröna figuren Grinchen
som hatar julen.
Den svenska filmen
En underbar jävla jul
handlar om ett par
som försöker fira jul.
Men deras familjer är väldigt olika.
Filmen finns bland annat att se
på TV4 Play, Netflix och SVT Play.
Den 26 december börjar SVT Play
att visa den nya svenska serien
Jag for ner till bror.
Den handlar om Jana
som tar hand om sin skadade bror.
Alla fyra delar kommer på en gång.
Berättelsen om Ronja Rövardotter
har filmats igen.
Ronja och Birk blir vänner
men deras pappor är ovänner.
Från julafton går det att se
alla avsnitt på SVT Play.
8 SIDOR
23 december 2025