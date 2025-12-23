Mycket att titta på

På julen tittar många

på tv och film.

8 Sidor tipsar om vad

som finns att se.

För många börjar julen vid tv

på kvällen den 23 december.

Då är det tävlingen Bingolotto i TV4.

Många köper lotter

och försöker vinna.

Artister sjunger och rimmar.

I år uppträder bland andra EMD,

Loa Falkman och Sabina Ddumba.

På julafton den 24 december

tittar många på SVT.

Klockan tre tänder

artisten Siw Malmkvist

ett ljus och önskar god jul.

Hon är årets julvärd.

Sedan är programmet

Kalle Anka och hans vänner.

Det visar klipp

från olika tecknade filmer.

Det går bara att se i SVT

och SVT Play på julafton

klockan 15.05 till 16.10.

Filmen Karl-Bertil Jonssons julafton

går att se på SVT

på julafton klockan 19.05.

Den handlar om pojken

som tar från de rika

och ger till de fattiga.

Filmen fyller 50 år i år.

Kanalen Disney+ visar filmen

Grinchen – Julen är stulen.

Jim Carrey spelar

den gröna figuren Grinchen

som hatar julen.

Den svenska filmen

En underbar jävla jul

handlar om ett par

som försöker fira jul.

Men deras familjer är väldigt olika.

Filmen finns bland annat att se

på TV4 Play, Netflix och SVT Play.

Den 26 december börjar SVT Play

att visa den nya svenska serien

Jag for ner till bror.

Den handlar om Jana

som tar hand om sin skadade bror.

Alla fyra delar kommer på en gång.

Berättelsen om Ronja Rövardotter

har filmats igen.

Ronja och Birk blir vänner

men deras pappor är ovänner.

Från julafton går det att se

alla avsnitt på SVT Play.

8 SIDOR