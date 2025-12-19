Kultur

Stolar på en bio.

Nu kostar olika platser olika mycket på bio. Foto: Amir Nabizadeh/TT

Nya priser på bio

Det är nya priser på bio
hos företaget Filmstaden.
Filmstaden visar filmer
i många städer i Sverige.

Nu kostar biljetten olika.
Priset beror på var
du vill sitta
när du ser filmen.

Det finns tre olika priser.
En del platser är dyrare.
De kostar över 200 kronor.
Andra platser kostar
ungefär 160 kronor.

Folk i Sverige går på bio
ungefär en gång om året.
Folk som bor i städer
går på bio lite oftare
än folk som bor på landet.

Det visar en undersökning
från Myndigheter för kulturanalys.

8 SIDOR/TT

Går du på bio?
Vad tycker du om priserna?
Skriv gärna en kommentar

19 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
10 kommentarer
  1. . skriver:
    19 december, 2025 kl. 11:28

    jag tycker att det är dyrt ,o man är kanske 3 personer från samma familj. jag har många tv kanaler att titta på .det räcker för mig.

    Svara
  2. sigge69 skriver:
    19 december, 2025 kl. 11:48

    Det är onödig priser billigaste se filmer hemma ta och ät chips och dricka

    Svara
  3. robin skriver:
    19 december, 2025 kl. 12:39

    ja

    Svara
  4. Lilith skriver:
    19 december, 2025 kl. 14:18

    Ja, jag går på bio ibland, men jag tycker att biografer är för dyra. Jag föredrar att vänta på filmen på streaming.😊

    Svara
  5. Film House skriver:
    19 december, 2025 kl. 14:23

    Filmindustrin är väldigt kreativ. Hur många arbetare? var finns studion? Vem är ägaren? Och vilken typ vinst, är den enormt lönsam? Eller är det normalt? Hur många får vinstdelning? Är det skattefritt eller inte? Hur är det med transaktioner?

    Svara
  6. Filmundersökning House skriver:
    19 december, 2025 kl. 14:27

    Var kan filmindustrin få tag på berättelser? Och vem är författaren? Filmen spelas… hur länge? tid? Vänligen fullständig undersökningen om filmindustrin! Har grundläggande rättigheter att fråga om film och filmindustrins all information.

    Svara
  7. MILENA skriver:
    19 december, 2025 kl. 15:50

    Det är dyrt!!!😔😮

    Svara
  8. Mia skriver:
    19 december, 2025 kl. 17:21

    Jag går hemma i kallhäll på folkets hus eller sfanytime
    Billigare i folkets hus i ksllhäll vill jag stötta

    Svara
  9. Daniel von SF skriver:
    19 december, 2025 kl. 18:55

    Extremt dyrt för de futtiga minuterna du får.
    Och att nu också ha mage att prissätta placering i salongerna är ju rena rama galenskapen.
    Jag uppmanar alla att bojkotta bio. Länge leve streaming!

    Svara
  10. Carina skriver:
    19 december, 2025 kl. 20:27

    Alldeles för dyrt,men går ngt om året.😔

    Svara
