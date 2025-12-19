Det är nya priser på bio

hos företaget Filmstaden.

Filmstaden visar filmer

i många städer i Sverige.

Nu kostar biljetten olika.

Priset beror på var

du vill sitta

när du ser filmen.

Det finns tre olika priser.

En del platser är dyrare.

De kostar över 200 kronor.

Andra platser kostar

ungefär 160 kronor.

Folk i Sverige går på bio

ungefär en gång om året.

Folk som bor i städer

går på bio lite oftare

än folk som bor på landet.

Det visar en undersökning

från Myndigheter för kulturanalys.

8 SIDOR/TT

