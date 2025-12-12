Nytt museum i Egypten

Ett nytt museum

har öppnat i Egypten.

Det heter

Grand Egyptian Museum.

Det är världens största museum.

Åtminstone när det gäller

museer som handlar om

en och samma sak.

Museet i Egypten

handlar bara om

gammal egyptisk kultur

och egyptisk historia.

När du kommer in i museet

möts du av en elva meter hög staty.

Den visar farao Ramses II.

Han var kung i Egypten

för tre tusen år sedan.

Många besökare vill nog

titta på alla saker

från den kände kungen

Tutankhamons grav.

De finns på museet.

Tutankhamon blev kung

när han bara var nio år.

MARTIN HANBERG OCH TT