Kultur
Den kända masken från kung Tutankhamons grav. Foto: Amr Nabil/AP/TT
Kistan som kung Tutankhamon blev begravd i. Foto: Amr Nabil/AP/TT
En staty av farao Ramses II. Foto: Amr Nabil/AP/TT
Nytt museum i Egypten
Ett nytt museum
har öppnat i Egypten.
Det heter
Grand Egyptian Museum.
Det är världens största museum.
Åtminstone när det gäller
museer som handlar om
en och samma sak.
Museet i Egypten
handlar bara om
gammal egyptisk kultur
och egyptisk historia.
När du kommer in i museet
möts du av en elva meter hög staty.
Den visar farao Ramses II.
Han var kung i Egypten
för tre tusen år sedan.
Många besökare vill nog
titta på alla saker
från den kände kungen
Tutankhamons grav.
De finns på museet.
Tutankhamon blev kung
när han bara var nio år.
MARTIN HANBERG OCH TT
Grand Egyptian Museum
- Museet öppnade
i oktober år 2025.
Det tog 20 år att bygga
och kostade tio miljarder kronor.
- Museet ligger i Giza
utanför Kairo i Egypten.
I Giza finns också
de kända pyramiderna och sfinxen.
- På museet Louvren i Paris
finns 35 tusen olika
saker och tavlor.
På Grand Egyptian Museum
finns 50 tusen saker.
12 december 2025
🙂