Några av kompisarna i Netflix serie Stranger Things. Skådespelarna heter Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin och Noah Schnapp. Foto: Netflix
Winona Ryder spelar mamman Joyce Byers i Stranger Things. Foto. Netflix
Slutet på populär serie
Stranger Things är
en populär serie
på sajten Netflix.
Nu kommer den
sista säsongen
om kompisarna från
staden Hawkins i USA.
Det är 1980-talet i serien.
Stilen på musiken och kläderna
gör serien speciell.
De som gjort serien vill visa
sin kärlek till den tiden.
En del jämför
Stranger Things
med författaren Stephen Kings
läskiga berättelser
eller filmen E.T
från 1980-talet.
Den första säsongen
av Stranger Things
kom sommaren år 2016.
Historien börjar med
att pojken Will Byers
försvinner.
Samtidigt dyker den speciella
flickan El upp.
El och Will Byers kompisar
hittar något mystiskt.
Det är ett slags dörr
till en annan värld.
Den andra världen är mörk
och spännande.
Det finns monster där.
I den femte och sista
säsongen av serien
samlas vännerna för en sista strid
mot monstren.
– Det blir en massa action.
Det blir också lugnare delar.
Jag tror att fansen kommer
att tycka om blandningen.
Det säger Finn Wolfhard
till nyhetsbyrån TT.
Han är skådespelare
i serien.
Den sista säsongen börjar
den 26 november
på sajten Netflix.
Där finns också
de tidigare säsongerna.
Du måste betala
för att titta på Netflix.
Det billigaste kontot
kostar 109 kronor i månaden.
ANTON ANDERSSON/MARTIN HANBERG
Har du sett Stranger Things?
Ska du se den nya säsongen?
Skriv gärna en kommentar.
26 november 2025
KOmmer det hät verkligen vara den sista eller är det bara något dom säger?
Jag kant inte vänta att kolla på sista säsongen. Jag älskar den !🤗
Det är den sista säsongen men det kommer en spinoff animerad stranger things i 2026 så du vet!
Den kommer väl i natt kl 2 om jag inte minns fel men jag längtar till att kolla på den men jag är bara på säsong 3
8 sidor ni borde fixa att det är helt slutet utan en ny stranger things serie😀😀
Hej Jonathan!
Vad menar du?
/Hälsningar 8 Sidor
Baka noomi
I love Stranger things