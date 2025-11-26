Slutet på populär serie

Stranger Things är

en populär serie

på sajten Netflix.

Nu kommer den

sista säsongen

om kompisarna från

staden Hawkins i USA.

Det är 1980-talet i serien.

Stilen på musiken och kläderna

gör serien speciell.

De som gjort serien vill visa

sin kärlek till den tiden.

En del jämför

Stranger Things

med författaren Stephen Kings

läskiga berättelser

eller filmen E.T

från 1980-talet.

Den första säsongen

av Stranger Things

kom sommaren år 2016.

Historien börjar med

att pojken Will Byers

försvinner.

Samtidigt dyker den speciella

flickan El upp.

El och Will Byers kompisar

hittar något mystiskt.

Det är ett slags dörr

till en annan värld.

Den andra världen är mörk

och spännande.

Det finns monster där.

I den femte och sista

säsongen av serien

samlas vännerna för en sista strid

mot monstren.

– Det blir en massa action.

Det blir också lugnare delar.

Jag tror att fansen kommer

att tycka om blandningen.

Det säger Finn Wolfhard

till nyhetsbyrån TT.

Han är skådespelare

i serien.

Den sista säsongen börjar

den 26 november

på sajten Netflix.

Där finns också

de tidigare säsongerna.

Du måste betala

för att titta på Netflix.

Det billigaste kontot

kostar 109 kronor i månaden.

ANTON ANDERSSON/MARTIN HANBERG

Har du sett Stranger Things?

Ska du se den nya säsongen?

Skriv gärna en kommentar.