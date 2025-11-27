Serien kraschade Netflix

Serien Stranger Things

är tillbaka på kanalen Netflix.

Fyra nya avsnitt

kom klockan 02.00

natten mot torsdag.

Men kanalen fick problem.

Massor av människor

i hela världen

ville titta samtidigt.

En del som ville titta

kunde inte det.

Kanalen kraschade.

Netflix säger att kanalen

började att fungera igen

bara några minuter senare.

Stranger Things handlar

om fem unga människor

i en liten stad i USA.

De är med om märkliga saker.

Det här är seriens

femte och sista del.

