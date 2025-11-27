Kultur

Hon sitter ned på en väg. Hon ser rädd ut.

Winona Ryder spelar mamman Joyce Byers i Stranger Things. Foto. Netflix

Serien kraschade Netflix

Serien Stranger Things
är tillbaka på kanalen Netflix.
Fyra nya avsnitt
kom klockan 02.00
natten mot torsdag.

Men kanalen fick problem.
Massor av människor
i hela världen
ville titta samtidigt.

En del som ville titta
kunde inte det.
Kanalen kraschade.

Netflix säger att kanalen
började att fungera igen
bara några minuter senare.

Stranger Things handlar
om fem unga människor
i en liten stad i USA.
De är med om märkliga saker.

Det här är seriens
femte och sista del.

27 november 2025

